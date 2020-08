Fit für den digitalen Schulunterricht

Paderborner Verein stellt Schulkindern Computer kostenlos zur Verfügung

Paderborn. Im Rahmen des pandemiebedingten Fernunterrichts wurde erneut deutlich, dass nicht alle Kinder zuhause über einen eigenen Computer verfügen. Der Verein Medien und Technik für Kinder und Jugendliche möchte an diesem Umstand etwas ändern. Mithilfe eines kurzfristig ins Leben gerufenen Projekts erhalten Kinder nach einer kurzen Schulung kostenlos einen gebrauchten Computer, den Privatpersonen und Unternehmen zuvor an den Verein gespendet haben. Die nächsten Schulungen, an der interessierte Schülerinnen und Schüler teilnehmen können, finden voraussichtlich im Oktober in Schloß Neuhaus statt. Weitere Informationen hierzu gibt es auf der Seite www.mtkj.de.

Seit 2012 führt der Verein in Kooperation mit der Universität Paderborn verschiedene Projekte durch, um Schülerinnen und Schülern die Teilhabe an der medialen Gesellschaft zu ermöglichen. „Die Corona-Krise hat verstärkt deutlich gemacht, dass viele Kinder keinen Zugang zu einem Computer haben oder sich diesen mit Geschwistern und Eltern teilen müssen“, erklärt Vereinsvorsitzende Heike Masan und führt fort. „Wir haben gebrauchte Geräte als Spenden von Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen erhalten und aufbereitet. Normalerweise geben wir diese an Kinder und Jugendliche weiter, die an unseren Hard- und Softwareschulungen „Paderborner Recycling-PC“-Projekt teilnehmen. Dafür besuchen die Kinder an vier Tagen jeweils sechsstündige Schulungen. Doch wegen der besonderen Homeschooling-Situation haben wir kurzfristig ein „Covid-PC“-Projekt mit nur einer verkürzten Schulung auf die Beine gestellt.“

Durch die Corona-Krise rückt der Stellenwert von Medienkompetenzen für die Bewältigung der Hausaufgaben wieder vermehrt in den Vordergrund. Aus diesem Grund verschenkt der Verein nicht nur Geräte, sondern schult die Kinder und Jugendlichen auch in der Benutzung von Programmen und Suchmaschinen. Texte schreiben, Präsentationen erstellen und zielsicher recherchieren – diese drei Punkte stehen auf der Agenda der Fünf-Stunden-Schulung, die die Schüler für die anstehenden Aufgaben des digitalen Unterrichts vorbereiten soll. Masan: „Außerdem wissen wir aus unserer Erfahrung, dass eine Schulung mit diesem Gerät über das Gerät notwendig ist, da sonst keinerlei Nutzung erfolgt.“

Weitere Informationen

Der Verein kooperiert mit dem Arbeitsbereich Medienpädagogik und empirische Medienforschung unter der Leitung von Prof. Dr. phil. Dorothee Meister. Unter ihrer wissenschaftlichen Anleitung wurden die Schulungsinhalte, Methoden und die Evaluation entwickelt und bereits einige Covid-PC-Schulungen von Studierenden durchgeführt.