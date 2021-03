Film ab! Die VHS sendet Grüße in Form von Videoclips

Kursleitungen und Bürgermeister vor der Kamera

Detmold/Lemgo. Unter dem Motto „Film ab! – Grüße aus Ihrer VHS analog & digital“ lädt die VHS Detmold-Lemgo zu einem neuartigen Semesterauftakt ein. Ab dem 2. April können Interessierte in kleinen Videos erfahren, was in verschiedenen VHS-Kursen so passiert oder welche Menschen sich hinter den Kursleitungen verbergen.

Für diesen digitalen Semesterauftakt haben sich 15 Dozentinnen und Dozenten vor die Kamera gestellt, auch die neue VHS-Leitung und alle sechs Bürgermeister der VHS-Träger- und Partnerkommunen.

Der digitale Semesterstart entstand in den Monaten des Lockdowns. Ein seit Dezember ungenutzter Kursraum wurde dafür kurzerhand in ein kleines Filmstudio umgebaut. Mit Hilfe von zwei Medienproduktions-Studierenden der TH OWL wurden die Protagonist*innen professionell in Szene gesetzt und die Clips produziert. „Die Kursleitungen sind das Herz der VHS“, sagt VHS-Leitung Claudia Biehahn und freut sich über die große Zahl der Interessierten. „So ist mit den Clips ein sympathischer und authentischer Überblick über das breite Angebot unserer VHS entstanden.“

Die Präsenzkurse starten, sobald es die gesetzlichen Bestimmungen erlauben.