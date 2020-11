FC Bayern München und Miele starten kulinarische Partnerschaft

Miele stattet den FC Bayern München mit Premium-Küchengeräten aus -Exklusive Gourmet-Erlebnisse und Kochevents in der Allianz Arena und im neuen „FC Bayern Flagship Projekt“

Gütersloh/München. Sportliche Spitzenleistungen gehen seit jeher Hand in Hand mit einer gesunden und hochwertigen Ernährung. An den zentralen Standorten des FC Bayern München schafft Miele künftig kulinarische Erlebnisse für Gäste und Besucher. Die Partnerschaft zwischen dem weltweit führenden Anbieter von Premium-Hausgeräten und dem derzeit erfolgreichsten Fußballverein Europas wurde zunächst für drei Jahre geschlossen.

120 Jahre Tradition, ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und Erfolg auf nationaler und internationaler Ebene – der FC Bayern München und Miele haben einiges gemeinsam. Nun sind beide Premium-Marken eine Partnerschaft eingegangen, die begeisternden Spitzensport mit innovativer Technik und stilvollem Genuss auf höchstem Niveau verbindet: In dieser Saison und auch in den nächsten beiden Spielzeiten wird Miele das Headquarter des FC Bayern München an der Säbener Straße, das neue „FC Bayern Flagship Projekt“ im Münchner Stadtzentrum und eine Lounge in der Allianz Arena mit Kochgeräten ausstatten – und dort für erstklassige Gourmet-Erlebnisse sorgen.

Voraussichtlich im November wird die neue Miele Lounge in der Allianz Arena fertiggestellt, deren Ausstattung und Ambiente ihresgleichen suchen dürfte. Bei ausgewählten Heimspielen genießen die Gäste und Partner des FC Bayern in der Lounge den ebenfalls einzigartigen Gourmet-Service der Miele-Tochter MChef, mit exklusiven Menüs für die schnelle und perfekte Vollendung vor Ort im Miele-Dialoggarer (hier finden Sie Näheres zum Dialoggarer und zu MChef). Wird nicht gespielt, bietet die Miele Lounge den idealen Rahmen für eine der innovativsten Kochschulen Deutschlands – geleitet von Spitzenkoch Kevin von Holt aus Hamburg. Dort führt von Holt bereits mit großem Erfolg eine Gourmet-Kochschule und organisiert hochkarätige Koch- und Genussevents, wo er vor allem auf den natürlichen Geschmack frischer regionaltypischer Zutaten setzt.

Im faszinierenden neuen „FC Bayern Flagship Projekt“, das demnächst eröffnen soll, wird Miele ebenfalls vertreten sein. In dem siebenstöckigen Gebäude in der Münchner Innenstadt sind, neben dem Flagship Store des Clubs, zwei Restaurants und ein Boutique Hotel untergebracht. Zum Hotel gehört eine Event-Location mit spektakulärem Blick auf die Frauenkirche – und einer exklusiven Show-Küche, ausgestattet von Miele.