Paderborn.„Faszination Lippesee – ein Streifzug durch die Jahreszeiten“, unter diesem Titel hat die Tourist Information jetzt ein neues Video auf ihrem Youtube-Kanal eingestellt. „Wir freuen uns, mit dem von Josef Bröckling produzierten Clip die Vielseitigkeit des Lippesees mit seiner Natur, seinen Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten und seiner einladenden Gastronomie zeigen zu können“, so Geschäftsführer Karl Heinz Schäfer.

Josef Bröckling ist leidenschaftlicher Hobbyfotograf. Der sechsundsechzigjährige Vater von zwei erwachsenen Töchtern lebt mit seiner Frau in Paderborn-Sande unweit des Lippesees.

„Ich fotografiere schon lange, aber erst seitdem ich meine operativen Aufgaben als Geschäftsführer von Ullner und Ullner in jüngere Hände legen konnte, finde ich mehr Zeit für dieses Hobby. Bei meinen regelmäßigen Fotospaziergängen um den Lippesee kann ich abschalten, alles um mich herum vergessen und einfach die Natur mit ihren tollen Motiven genießen“, sagt Josef Bröckling.

So sind in den letzten Monaten zahlreiche Aufnahmen aus allen Jahreszeiten entstanden. Die schönsten davon hat der Hobbyfotograf jetzt für die Tourist Information Paderborn und die Schlosspark- und Lippesee-Gesellschaft in einem knapp fünfminütigen Video zusammengefasst. Da er mit seiner Kamera vorzugsweise morgens und abends unterwegs ist, zeigt Josef Bröckling in seinem Video eher die ruhige, menschenleere Seite des Lippesees.

Der Film ist auf dem YouTube-Kanal der Tourist Information unter https://youtu.be/AWE6U-GElPg zu sehen.