Farbenfroh und Insektenfreundlich

Im Frühjahr wird’s bunt am neuen Busbahnhof in Buke

Altenbeken. Mitarbeiter des Bauhofes haben jetzt die Grünflächen am neuen Busbahnhof Hühnerfeld in Buke gestaltet. Die Kombinationen aus mehrjährigen Zwiebelblumen und Stauden werden vom zeitigen Frühjahr bis zum einsetzenden Winter ein echter Blickfang sein. Sowohl die Blüten als auch die Blätter der über 3.000 Pflanzen sind lila/violett. Jeder Abschnitt der Wachstumssaison entfaltet eine eigene Attraktivität, da die Blütenformen und Blütezeiten einander in rascher Folge ablösen und dann im Hochsommer ein phantastisches, gut gefülltes Blumenbeet bilden.

Die Grünfläche in der Hüttenstraße/Ecke Schützenweg wurden ebenfalls neu bepflanzt. Hier wurden ca. 380 mehrjährige Stauden und hunderte Blumenzwiebeln verwendet, die lt. Hersteller einen blauen Teppich mit gelben Akzenten und sanft wogenden Wedeln im Herbst bilden werden. Selbstverständlich sind alle verwendeten Pflanzen insektenfreundlich.