Familienwandertag mal anders

Paderborn. Das FamilienServiceCenter und das Kinderbüro der Stadt Paderborn veranstalten ab Sonntag, 8. Mai, den 12. Familienwandertag. Alle Familien sind herzlich dazu eingeladen, im Zeitraum vom 8. Mai bis zum 12. Juni das Familienquiz über die App Actionbound zu erleben. Die Route läuft entlang an sechs Spielplätzen, bei denen es Fragen, aber auch kleine Herausforderungen zu bewältigen gibt. Die Strecke (ca. 7 km) startet am historischen Rathaus und führt über das Paderquellgebiet bis zum Wasserspielplatz nach Schloß Neuhaus.

Samstags und sonntags wartet am Ende der Route eine kleine Überraschung auf alle Abenteurer am Kiosk am Wasserspielplatz. Zudem gewinnen die drei besten Familien Familientickets für die Freilichtbühne in Schloss Neuhaus. Hinweis: Pro Familie wird ein Tablet oder Smartphone benötigt; die Teilnehmenden werden per GPS auf dem sichersten und schönsten Weg von Station zu Station geleitet. Weitere Informationen und einen Link zum Familienquiz gibt es unter www.familienservicecenter.de.