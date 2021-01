Familien erhalten Willkommenspaket der Stadt Rahden per Post

Rahdener Familien haben im Jahr 2020 mehr als 150-mal Nachwuchs bekommen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Familienstelle haben fast 100 Familien zu Hause besucht, um ihnen das Willkommenspaket der Stadt Rahden zu überbringen. Anfang des Jahres war der Besuch verbunden mit einem Informationsgespräch, ab Frühjahr fand eine Übergabe an der Haustür unter Einhaltung der jeweiligen Corona-Vorschriften statt. Ungefähr seit September wurden die Besuche aufgrund der Corona-Pandemie ganz eingestellt.

Rahden. Damit alle Familien ihr Willkommenspaket erhalten, werden in der Familienstelle für die restlichen 50 Geburten aus dem Jahr 2020 gerade fleißig Pakete gepackt, die per Post verschickt werden. Freuen dürfen sich die Familien auf viele Informationen und schöne Geschenke für das Baby, wie z. B. selbstgestrickte Söckchen, ein allererstes Stoffbuch, eine Musik-CD, ein Baby-Body und vieles mehr. Auch verschiedene Gutscheine von Schwimmförderung über Geburtsbaum und Kinderbesteck – um nur einige zu nennen – bereichern das Geschenk. Den Inhalt dieses mittlerweile recht wertvollen Begrüßungspaketes verdanken die Familien nicht nur der Stadt Rahden, sondern auch heimischen Unternehmen und Institutionen, die Rahdener Familien unterstützen und willkommen heißen möchten. Haben Familien Fragen oder benötigen sie Hilfe, finden sie viele Angebote im Elternbegleitordner und können sich gerne in der Familienstelle der Stadt Rahden melden.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen hoffen darauf, die Willkommenspakete bald wieder persönlich übergeben zu können und mit den Familien ins Gespräch zu kommen. Bis dieses wieder möglich ist, werden weiterhin die Pakete verschickt.