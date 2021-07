Paderborn. Die Initiative „Faires Paderborn“ bietet seit kurzem Faire Tüten mit Produkten aus dem fairen Handel an. Es gibt sie in drei verschiedenen Ausführungen – „Fairer Kaffeeklatsch“, „Fairer Abend“ und „Faires Chillout“. Darin befinden sich vor allem faire Lebensmittel wie Orangensaft, Schokolade, Kekse oder eine Tee-Auswahl. Die Tüten sind insbesondere auch für diejenigen etwas, die bisher noch keine Berührungspunkte mit fair gehandelten Produkten hatten und diese gern einmal testen möchten. „Da die Tüten randvoll mit fairen Leckereien gefüllt sind, eignen sie sich auch sehr gut als Geschenkidee anstatt eines klassischen Präsentkorbes oder Blumen. Der oder die Beschenkte kann so eine faire Auszeit genießen“, betont Sinje Mollemeier vom Bürgermeisterreferat, die seitens der Stadt Paderborn die Aktionen der Initiative unterstützt. Die Kosten für eine faire Tüte liegen bei 15,00 Euro beziehungsweise 25,00 Euro. Sie sind bei der Tourist Information Paderborn (Marienplatz 2a), Blumen Pfeifer (Erzberger Straße 13) und LaBohnita (Michaelstraße 7) erhältlich.

Darüber hinaus ist noch bis zum 31. Juli neben dem Weltladen LaBohnita der „Faire Kaffeegarten light“ geöffnet. In diesem Jahr findet die Veranstaltung wie auch das Liborifest in einer Light-Version statt. Der Garten öffnet um 14:00 Uhr, am Samstag bereits um 10:00 Uhr. „Die Besucherinnen und Besucher können an diesen Tag das vielfältige Angebot der Fair Trade Produkte wahrnehmen. Natürlich erfolgt der Besuch unter Einhaltung aller geltenden Regeln“, erklärt Mollemeier.

In der Initiative „Faires Paderborn“ engagieren sich unter anderem Ehrenamtliche, lokale Unternehmen sowie Mitarbeiter*innen der Stadt Paderborn, der Verbraucherzentrale und des gemeinnützigen Vereins Cum Ratione gGmbH. Sie setzen sich mit großer Leidenschaft und viel Engagement für den fairen Handel in Paderborn ein.