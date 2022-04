Evangelische Kirchengemeinden in Vlotho laden zum Osterweg im Kurpark Valdorf ein

Vlotho. Bereits zum dritten Mal haben die sechs Kirchengemeinden in Vlotho einen Osterweg gestaltet. Zum zweiten Mal in der seit 2020 andauernden Coronazeit findet man die insgesamt 18 Stationen zur Osterzeit im Kurpark Valdorf. Alle Spaziergänger sind während der Osterferien eingeladen, diesen Weg zu besichtigen und sich an den Hinweisschildern mit den dort beschriebenen Gedichten und Bibelversen, inspirieren zu lassen und die naturnahen Gegebenheiten des Kurparks mit den Inhalten und Denkanstößen zu verbinden und zu genießen. „Unter dem Motto „Abschied und Neubeginn“ soll es alle Besucher*innen in der Frühlingszeit ermutigen, einerseits die Natur wahrzunehmen und zu genießen und sich zudem durch Verse und Gedichte auch spirituelle Impulse geben zu lassen“, so die Mitinitiatorin und Pfarrerin in Uffeln Renate Wefers. „Ich freue mich über die tatkräftige Unterstützung dieses Osterweges durch die Eheleute Renate und Norbert Duisdieker, der Pfarrerin Christine Höke und Thomas Bufe sowie der Vlotho Marketing GmbH mit der Stadt Vlotho, die uns dieses schöne Gelände wieder zur Verfügung gestellt haben“.

Beispielhaft sollen hier die Inhalte einiger Stationen wiedergegeben werden. Die Station „Der abgebrochene Baum“, der wohl dem letzten Frühjahrssturm im Kurpark nicht standhalten konnte, soll auch eine Mahnung sein, den Klimawandel erst zu nehmen. An einer anderen Station „Die Veilchenwiese“ soll der Charme und der Duft der Blümchen inspirieren, die Sinne im Frühling zu stärken und sich gedanklich in ein buntes Blumenbeet „gedanklich fallen zu lassen“. Beim „Kiesel am Bach“ wird dem Leser bewusst, dass das „weiche Wasser“ in Bewegung den „mächtigen harten eckigen Stein“ mit der Zeit zu einem runden Kiesel formen kann und letztendlich hier „das Harte unterliegt“. Die Verse und Gedichte auf den einzelnen Hinweistafeln stammen unter anderem von Wolf Biermann, Reiner Kunze, Eduard Mörike und Eva-Maria Leiber. Im Eingangsbereich des Kurparks werden nicht nur die Besucher*innen auf dem ersten Hinweisschild begrüßt und auf die 18 Stationen hingewiesen, sondern auch für die zwei

Mitmachstationen im Kurpark wird geworben: Am Schutzschirm im Kurpark in Richtung Steinbründorf ist ein Briefkasten angebracht, aus dem Jede*r bunte Briefe mit Frühlingsgedanken mit nach Hause nehmen kann. An der Linnenbeeke unterhalb des Haus des Gastes können vor allem die jüngeren Besucher*innen mit Hilfe von Birkenrinde, Blättern und kleinen Holzstäben ein Schiff bauen und es im Wasserlauf in Fahrt auf eine unbekannte Reise bringen. Eine sehr schöne Idee der Kirchengemeinden und Akteure, die die Stadt Vlotho und die Vlotho Marketing GmbH gerne unterstützt. Anmerkungen: Auf Foto 1 sind die allgemeinen Informationen zum diesjährigen Osterweg beschrieben.