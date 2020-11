eSports: Heute nur 1:1-Begegnungen gegen den 1. FC Köln

Paderborn. Eine besondere Premiere bestreitet der SCP07 in der Virtual Bundesliga Club Championship (VBL CC): Bei dem Vergleich gegen den 1. FC Köln finden am heutigen Abend (um 20.00 Uhr) nur die 1:1-Begegnungen statt. Aufgrund eines positiven Corona-Befundes im SCP07-Kader können zwar die 1:1-Vergleiche auf der Playstation und an der Xbox aus dem Home Office stattfinden. Die 2:2-Partie, für die das Team mit dem virtuellen Heimrecht die Konsole auswählen darf, kann heute jedoch nicht durchgeführt werden.

Alle Paderborner Spieler und Trainer Daniel Elit befinden sich nach der jüngsten Corona-Testung vorsorglich in einer 14-tägigen Quarantäne. In Absprache mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) werden die 1:1-Vergleiche gegen den 1. FC Köln heute ausgetragen. Die 2:2-Begegnung wird voraussichtlich am 17. November um 21.30 Uhr nachgeholt.