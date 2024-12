Es geht wieder los: Start für den Johanniter-Weihnachtstrucker

Johanniter sammeln vom 16. November bis 13. Dezember 2024 Päckchen für notleidende Menschen

Lippe/Höxter Am 16. November startet der Johanniter-Weihnachtstrucker 2024 – und auch die Johanniter Lippe Höxter stehen in den Startlöchern, um Pakete für notleidende Kinder, Familien, alte Menschen und Menschen mit Behinderung zu schnüren. Seit mehr als 30 Jahren bittet die Hilfsorganisation dafür Privatpersonen, Firmen, Schulen, Kindergärten und Vereine um Spenden von Hilfspäckchen mit Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und einem kleinen Kinderspielzeug. Alle Johanniter-Landesverbände unterstützen die diesjährige Weihnachtstrucker-Aktion und sammeln von Norden bis Süden Pakete, die nach Albanien, Bosnien, Bulgarien, Rumänien, Ukraine und die Republik Moldau gehen. Aber auch Deutschland steht wieder als Zielland fest, denn viele Menschen leiden auch hier unter den wirtschaftlichen Bedingungen und brauchen Unterstützung.

Wer mithelfen möchte, kann sein Päckchen bis zum 13. Dezember 2024 an einer der 13 Sammelstellen in Lippe oder Höxter abgeben. Wichtig : Die Packliste ist zwingend einzuhalten, damit keine Probleme am Zoll entstehen und die Menschen möglichst gleichwertige Päckchen erhalten.

Geeignete Kartonagen sind an den Sammelstellen erhältlich.

Packliste für die Weihnachtstrucker-Päckchen:

1 Geschenk für Kinder (z. B. Malblock, Malstifte), 1 kg Zucker, 3 kg Mehl, 1 kg Reis, 1 kg Nudeln, 2 Liter Speiseöl in

Plastikflaschen, 2 Packungen Multivitamin-Brausetabletten, 2 Packungen Kekse, 4 Tafeln Schokolade, 2 feste Seifen, 2 Zahnbürsten und 2 Tuben Zahnpasta.

„Neben unseren Kitas und Offenen Ganztagsschulen sind in diesem Jahr auch das Johanniter-Stift und der Rewe-Markt in Lügde sowie Beverungen Marketing als Sammelstelle dabei. Darüber freuen wir uns sehr und sagen schon jetzt herzlichen Dank an alle, die den Johanniter-Weihnachtstrucker unterstützen und Menschen in Not ein Stück Hoffnung schenken“, so Patrik Benzler, Mitglied im Regionalvorstand der Johanniter Lippe-Höxter.

Zusätzlich zur Paketspende gibt es die Möglichkeit, „virtuelle Päckchen“ zu packen: durch Geldspenden, die Teile des Inhalts oder ein komplettes Päckchen finanzieren. Die eigentlichen Päckchen stellen dann die bewährten Partner in den Empfängerländern zusammen. Auf der Website www.johanniter.de/weihnachtstrucker kann jeder ein Päckchen – oder auch mehr – packen.

Das sind die Sammelstellen in den Kreisen Lippe und Höxter (Abgabe der Päckchen ab 16.11.2024 möglich):

Beverungen Marketing e.V. : 37688 Beverungen, Weserstr. 16 Mo – Fr 10:00 – 12:00 Uhr +49 5273392112

: 37688 Beverungen, Weserstr. 16 Mo – Fr 10:00 – 12:00 Uhr +49 5273392112 Johanniter-Stift Lügde : 32676 Lügde, Kanalstraße 19–21 Mo – Fr 8:00 – 16:00 Uhr, Sa + So 11:00 – 16:00 Uhr

: 32676 Lügde, Kanalstraße 19–21 Mo – Fr 8:00 – 16:00 Uhr, Sa + So 11:00 – 16:00 Uhr Kita Arche Noah : 33189 Schlangen, Lindenstraße 83c Mo – Do 7:15 – 16:00, Fr 7:15 – 14:00 Uhr

: 33189 Schlangen, Lindenstraße 83c Mo – Do 7:15 – 16:00, Fr 7:15 – 14:00 Uhr Kita Bielenbergbande : 37671 Höxter, Im Flor 13 Mo – Do 7:00 – 16:00, Fr 7:00 – 14:00 Uhr

: 37671 Höxter, Im Flor 13 Mo – Do 7:00 – 16:00, Fr 7:00 – 14:00 Uhr Kita Burg Adebar : 32676 Lügde, Postweg 19a Mo – Do 7:00 – 15:30, Fr 7:00 – 16:00 Uhr

: 32676 Lügde, Postweg 19a Mo – Do 7:00 – 15:30, Fr 7:00 – 16:00 Uhr Kita Burg Sonnenschei n: 32825 Blomberg, Birkenweg 10 Mo – Do 7:00 – 16:00, Fr 7:00 – 14:00 Uhr

n: 32825 Blomberg, Birkenweg 10 Mo – Do 7:00 – 16:00, Fr 7:00 – 14:00 Uhr Kita Gipfelstürmer : 32694 Dörentrup, Mühlenstraße 36 Mo – Do 6:45 – 16:00, Fr 6:45 – 14:00 Uhr

: 32694 Dörentrup, Mühlenstraße 36 Mo – Do 6:45 – 16:00, Fr 6:45 – 14:00 Uhr Kita Regenbogen : 33189 Schlangen, Badstraße 2a Mo – Do 7:00 – 16:00, Fr 7:00 – 14:00 Uhr

: 33189 Schlangen, Badstraße 2a Mo – Do 7:00 – 16:00, Fr 7:00 – 14:00 Uhr Kita Sonnenblume : 32676 Lügde, Schlesier Straße 2b Mo – Do 7:00 – 16:00, Fr 7:00 – 14:00 Uhr

: 32676 Lügde, Schlesier Straße 2b Mo – Do 7:00 – 16:00, Fr 7:00 – 14:00 Uhr OGS Lügde, 32676 Lügde, Waldstraße 1

Mo – Do 6:45 – 8:45 & 11:30 – 16:00 Uhr, Fr 6:45 – 8:45 & 11:30 – 14:00 Uhr

OGS Rischenau, 32676 Lügde, Müernstraße 2

Mo – Do: 07:30 – 8:30 & 11:30 – 16:00 Uhr, Fr: 7:30 – 8:30 & 11:30 – 14:00 Uhr

Regionalgeschäftsstelle Blomberg : 32825 Blomberg, Am Diestelbach 5-7 8:00 – 16:00 Uhr

: 32825 Blomberg, Am Diestelbach 5-7 8:00 – 16:00 Uhr Rewe-Markt Lügde: 32676 Lügde, Kreuzstr. 1

Mo – Sa 7:00 – 22:00 Uhr

Weitere Informationen zur Aktion sowie zu Spendenmöglichkeiten: www.johanniter.de/weihnachtstrucker

www.facebook.com/JohanniterWeihnachtstrucker www.instagram.com/johanniter_weihnachtstrucker

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist ein Werk des evangelischen Johanniterordens, dessen wichtigstes Anliegen seit Jahrhunderten die Hilfe von Mensch zu Mensch ist. Mit mehr als 31.000 Beschäftigten, 46.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und rund 1,2 Millionen Fördermitgliedern ist die Johanniter-Unfall-Hilfe eine der größten deutschen Hilfsorganisationen. Zu ihren Aufgaben zählen seit ihrer Gründung neben dem Rettungs- und Sanitätsdienst auch Bevölkerungsschutz und Erste-Hilfe-Ausbildung. Hinzu kommen soziale Dienste für Kinder und Jugendliche, dazu zählen auch derzeit 618 Kindertagesstätten sowie die Betreuung und Pflege von älteren und kranken Menschen. Die Johanniter engagieren sich ebenso in der humanitären Hilfe im Ausland.

Im Landesverband Bayern der Johanniter arbeiten mehr als 5.000 Beschäftigte, fast 11.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich und mehr als 250.000 Fördermitglieder unterstützen die Organisation.

Bildzeile: Seit mehr als 30 Jahren bringt der Johanniter-Weihnachtstrucker Hilfspakete in die ärmsten Regionen Südosteuropas, um Menschen Hoffnung zu schenken.

Foto: Nicole Endres