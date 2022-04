Eröffnung der Spielescheune mit Familienfest im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Neues Spielangebot unter Dach

Detmold (lwl). Früher war es der Platz für die Sonderausstellungen, jetzt ist es ein Ort zum Spielen: Aus der ehemaligen Ausstellungsscheune im LWL-Freilichtmuseum Detmold ist ein großer Indoor-Spielplatz geworden. Mit einem Familienfest eröffnet der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) die Spielscheune am Sonntag (10.04.) von 11 bis 16 Uhr.

In der Spielescheune gibt es in den verschiedenen Räumen viel zu entdecken. Dabei stehen die Tiere im Mittelpunkt, die früher dort gelebt haben. So erinnern beispielsweise Schafskulpturen zum Sitzen und Schaukeln daran, dass die Scheue früher als Schafstall genutzt wurde. Im Hauptraum können Kinder über einen Heuwagen auf die Hille klettern und wieder herunterrutschen. Unter der Hille wartet das Mäusezimmer mit viel Platz „zum Verkriechen“. Im hinteren Bereich der Scheune können die Kinder einen Kletterturm erkunden.

Darüber hinaus gibt es beim Familienfest am Sonntag zahlreiche Aktionen rund um die Spielescheune. Man kann Mäuse aus Papier falten, mit Wolle eine Schafherde oder Zauberstäbe herstellen und ein Geschicklichkeitsspiel basteln. Sollte das Wetter nicht mitspielen, finden diese Bastelaktionen im Haus Düsterdieck und der Scheune Siemensmeyer im Paderborner Dorf statt. Auf der Fläche „Spielen am Dorfrand“ neben der Gastronomie „Im Weißen Ross“ bietet das Museum Spielmöglichkeiten wie zu Urgroßmutters Zeiten an. Passend zum Themenjahr „Museum under construction“, das sich dem Bauen widmet, wird um 11, 12, 13, 14 und 15 Uhr eine Schubkarren-Rallye ausgetragen.