Erneute mobile Impfaktion am Freitag, 11. Februar 2022

Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung für alle

Bünde. Die Stadt Büren beteiligt sich erneut an der kreisweiten mobilen Impfaktion in der Bürener Stadthalle. Am Freitag, 11. Februar 2022 von 15:00 bis 20:00 Uhr können alle Impfwilligen ab 12 Jahren ihren Gesundheitsschutz erhalten.

Eine Terminabsprache vorab ist nicht notwendig, aber möglich unter folgendem Link:

https://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/impfen/impfen.php

Durchgeführt werden Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Auffrischungsimpfungen. Angeboten werden die mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna sowie der Vektorimpfstoff Johnson & Johnson. Derzeit besteht freie Impfstoffwahl, solange der Vorrat reicht.

Laut Impfverordnung haben grundsätzlich alle Bürgerinnen und Bürger Anspruch auf eine kostenlose Auffrischungsimpfung (so genannte Booster-Impfung), da wissenschaftliche Erkenntnisse nahelegen, dass die Immunantwort auf die COVID-19-Impfstoffe bei bestimmten Personengruppen schwächer ausfällt bzw. schneller nachlässt. Auffrischungsimpfungen werden angeboten ab dem vollendeten 3. Monat nach Abschluss der Grundimmunisierung. Im Rahmen der Impfaufklärung vor Ort können zudem individuelle Fragen geklärt werden.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit Erlass vom 30. Dezember die Auffrischungsimpfung von 12- bis 17-Jährigen ermöglicht. Sowohl in der Impfstelle des Kreises Paderborn in der Sälzerhalle in Salzkotten als auch bei den mobilen Impfaktionen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz können ab sofort Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren nach ärztlicher Aufklärung geboostert werden.

Mitzubringen sind die Krankenkassenkarte und ein Impfausweis, sofern vorhanden. Diese Aktion ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Büren und des Kreises Paderborn. Die Resonanz auf die bisher durchgeführten mobilen Impfaktionen im Kreis ist sehr positiv. Deshalb erwarten die Organisatoren auch für Büren, dass viele Personen das Angebot nutzen werden.