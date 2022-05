Erlebnisausstellung zum Thema Holz

Inner Wheel Club Gütersloh und Weberei ermöglichen Kindern ein Museumserlebnis der besonderen Art

Gütersloh. Die Kooperation des Inner Wheel Clubs Gütersoh mit dem Bürgerkiez reicht bereits einige Jahre zurück. Nachdem Weberei-Chef Steffen Böning den Vorstand des Clubs 2018 in die Weberei eingeladen hatte, um über lebendige Sozialkultur zu diskutieren, wurde hier ein Kinderparcours aus Naturmaterialien initiiert. Nun unterstützt der Gütersloher Club ein weiteres Projekt im Bürgerkiez: In der ersten Mai-Woche ist hier die mobile Mitmachausstellung „tok, tok, tok – auf Holz geklopft“ des Kindermuseums OWL e. V. zu sehen und zu erleben. „Naturwissenschaftliche Zusammenhänge können hier von den Kindern genauso erkundet werden wie die Strukturen einer musealen Ausstellung. Noch dazu haben die Kleinen dabei eine ganze Menge Spaß, darum freuen wir uns, dass wir dieses Projekt bei uns realisieren können“, erläutert Böning.

Der Inner Wheel Club Gütersloh ist Teil einer der weltweit größten Frauenvereinigungen. Soziales Engagement insbesondere im Kinder- und Jugendbereich ist eine der wichtigsten Säulen des Gütersloher Clubs. „Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus der Region ist uns wichtig, um künftigen Generationen wichtige Werte vermitteln zu können. Daher freuen wir uns, die Weberei erneut unterstützen zu können“, so Club-Präsidentin Leonie von Keudell.

Bei der Erlebnisausstellung steht Holz als alltägliches Material und Naturprodukt im Vordergrund. Dabei kommt es nicht auf das bloße Betrachten der Exponate an, sondern auf das Ausprobieren, Teilhaben und Erleben. „Durch Tasten, Beobachten und Hinhören werden wertvolle sinnlich-ästhetische Erfahrungen ermöglicht“, erklärt Anna Behring vom Kindermuseum OWL. An verschiedenen Stationen können sich die Kinder spielerisch und auf vielfältige Weisen mit dem Thema auseinandersetzen. Das eigenständige Erforschen wird auf diese Weise angeregt.

Die Mitmachausstellung „tok, tok, tok – auf Holz geklopft“ ist vom 1. bis zum 8. Mai in der Weberei zu erleben. Ein Besuch ist in diesem Zeitraum täglich zwischen 9:00 und 16:00 Uhr ausschließlich nach vorheriger Anmeldung für Kleingruppen möglich. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an jana.felmet@die-weberei.de, wobei der Wunschtermin inkl. Uhrzeit, die Gruppengröße und das Alter der teilnehmenden Kinder angegeben werden sollten. Die Ausstellung ist geeignet für Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren sowie deren Familien, Schul- und KiTa-Gruppen.