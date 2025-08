Entdecke mit deiner Familie den potts park Minden

Gewinnspiel: Freikarten für den potts park!

Das OWL-Journal verlost 4 Freikarten – ideal für einen Familienausflug!

Die Karten sind bis zum 26.10.2025 gültig.

So machen Sie mit:

Senden Sie bis zum 07.08.2025 eine E-Mail mit dem Stichwort „potts park“ an:

gewinnspiel@owljournal.de

Bitte geben Sie dabei Ihren Vor- und Zunamen, Ihre Telefonnummer sowie Ihre Anschrift an.

Teilnahmebedingungen:

Einsendeschluss ist der 07.08.2025 um 18:00 Uhr. Mehrere Einsendungen pro Person sind nicht erlaubt und führen zum Ausschluss vom Gewinnspiel.

Eine Teilnahme über Dritte, wie z. B. Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird aus allen gültigen Einsendungen per Losverfahren ermittelt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

Datenschutz:

Im Rahmen der Teilnahme kann die Angabe persönlicher Daten erforderlich sein. Diese Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet.

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, dass das OWL-Journal Ihre Daten für die Dauer des Gewinnspiels speichert.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit per E-Mail an info(at)owl-journal.de widerrufen und damit Ihre Teilnahme zurückziehen.

Mehr zum potts park unter: www.pottspark-minden.de