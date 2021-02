Englischkenntnisse auffrischen und vertiefen: Bequem vom heimischen Sessel aus

Am Montag, 22. Februar, startet die Volkshochschule Paderborn ein neues Onlineangebot für alle, die ihre mittleren Englischkenntnisse auf Niveau B1 (Onlinetest zur Niveaustufe auf www.vhs-paderborn.de) länger nicht oder nur selten genutzt haben und eine Auffrischung zur Nutzung für Beruf, Ausbildung, Freizeit oder Reise anstreben.

Paderborn. Die erfahrene englische Kursleiterin versteht es, mit viel Esprit und Humor sowie durch abwechslungsreiche Aktivitäten vorhandenes Wissen in Bezug auf Grammatik und Wortschatz zu aktivieren und weiter auszubauen. Wer glaubt, Konversationsunterricht lässt sich nicht online abbilden, kann hier selbst die Möglichkeiten eines modernen, kommunikationsorientierten Sprachunterrichts im Onlineformat erleben: Der Trainerin ist es ein besonderes Anliegen, fokussiert, aber auch mit viel Spaß die Teilnehmenden zur aktiven Sprachanwendung anzuregen und zu flüssigerem Sprechen zu führen.

Als Referenzquelle und Kursgrundlage wird ein modernes Auffrischungslehrwerk verwendet. Das Kursangebot wird in angenehm kleiner Kursgruppe und in Form von Videomeetings auf der Plattform Zoom durchgeführt. Es ist aufgrund der Unterstützung durch die Kursleiterin auch für technisch Unerfahrene zum ersten Einstieg geeignet. Alles was man benötigt ist eine stabile Internetverbindung, ein Headset oder Lautsprecher und Mikrofon sowie eine Kamera (meist im genutzten Gerät eingebaut).

Der Kurs findet in 90-minütigen Einheiten immer montags ab 18 Uhr statt. Weitere Informationen zu diesem und vielen weiteren sprachlichen Online-Angeboten gibt es telefonisch unter 05251 88-14310. Kursanmeldungen sind ab sofort online, per E-Mail an vhs@paderborn.de, per Fax oder in schriftlicher Form möglich.