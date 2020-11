„Energiegenossenschaft der Zukunft NRW“ – Ideenwettbewerb 2021 ausgeschrieben

Energiegenossenschaften bringen mit ihrem Engagement die Energiewende voran. Das gilt es zu unterstützen. Die EnergieAgentur.NRW lobt daher den Ideenwettbewerb mit dem Titel „Energiegenossenschaft der Zukunft NRW“ unter allen Energiegenossenschaften mit Sitz in Nordrhein-Westfalen aus – und das bereits zum dritten Mal. Bis Ende des Jahres können sich die Energiegenossenschaften bewerben und eine individuelle Beratung zur Unternehmensentwicklung gewinnen.

Düsseldorf. Neue Geschäftsmodelle erschließen und wirtschaftlich umsetzen – das ist der Wunsch vieler Energiegenossenschaften, um sich zukunftsfähig aufzustellen. Doch das Erschließen neuer Geschäftsfelder ist anspruchsvoll und zeitaufwendig. Die Weiterentwicklung in den überwiegend ehrenamtlichen Strukturen ist meist schwierig umzusetzen. Zudem stellen die immer komplexer werdenden rechtlichen Rahmenbedingungen und die Konkurrenz im Energiemarkt Hindernisse für die Genossenschaften dar. Viele der rund 100 Energiegenossenschaften in NRW haben in den vergangenen Jahren daher weniger Projekte umgesetzt, als sie es sich gewünscht hätten. Um die Weiterentwicklung und die Umsetzung neuer Projekte voranzubringen, lobt die EnergieAgentur.NRW im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen den Ideenwettbewerb für Energiegenossenschaften aus.

„Das Ziel ist es dabei nicht, die professionellste Energiegenossenschaft zu unterstützen, sondern exemplarisch eine derjenigen, die sich im Prozess der Weiterentwicklung befinden und bereit sind, diesen verstärkt voranzutreiben“, betont Romy Simke, Expertin für das Thema Bürgerenergie bei der EnergieAgentur.NRW. Sie möchte daher alle Energiegenossenschaften in NRW motivieren, sich zu bewerben. Als Gewinn winkt eine individuelle Beratung der Genossenschaft zur Unternehmensentwicklung durch erfahrene Beraterinnen und Berater des Netzwerks Energiewende Jetzt e.V. Das Netzwerk fördert seit 2010 die Gründung und Weiterentwicklung von Energiegenossenschaften sowie die Entwicklung und Erprobung neuer Geschäftsmodelle und -felder. Bewerben können sich alle Energiegenossenschaften mit Sitz in NRW. Dafür ist ein Bewerbungsbogen auszufüllen. Die Jury besteht aus jeweils einer Vertreterin oder einem Vertreter von der EnergieAgentur.NRW, dem Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. und dem Bündnis Bürgerenergie e.V. Die Einreichungsfrist ist der 31. Dezember 2020.

Einsendungen sind bevorzugt per E-Mail mit dem Betreff „Energiegenossenschaft der Zukunft NRW“ an Romy Simke unter simke@energieagentur.nrw zu schicken oder per Post an die untenstehende Adresse.

Romy Simke

EnergieAgentur.NRW

Kasinostraße 19-21

42103 Wuppertal

Tel.: 0202 24552-793

simke@energieagentur.nrw