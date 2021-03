Endspurt für Vorschläge zur Kulturnadel 2021

Paderborn. Noch bis zum 31. März läuft die Frist zur Einreichung von Vorschlägen für die Kulturnadel der Stadt Paderborn 2021. Im Internet steht unter www.paderborn.de/kulturnadel ein Online-Formular zur Verfügung. Alternativ nimmt das Kulturamt auch Vorschläge per Post (Kulturamt Paderborn, 33095 Paderborn) entgegen. Bei der Vorschlags-Einreichung ist darauf zu achten, dass der Absender mit Name und Adresse erkennbar ist, denn anonyme Vorschläge werden nicht gewertet. Zudem muss der Vorschlag eine kurze Begründung enthalten. Nach Ablauf der Vorschlagsfrist wird eine Jury darüber entscheiden, an wen die Kulturnadeln 2021 verliehen werden. Maximal drei Kulturnadeln kann die Jury vergeben.

Mit der Kulturnadel der Stadt Paderborn werden Menschen geehrt, die sich um das kulturelle Leben in Paderborn besonders verdient gemacht haben, sei es künstlerisch, organisatorisch, wissenschaftlich, publizistisch oder in anderer Weise.