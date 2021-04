Elternstart DIGITAL – ein kostenfreier Onlinekurs für Eltern

Kreis Herford/Bad Salzuflen. Für Mütter und Väter mit Babys im ersten Lebensjahr startet am Mittwoch, dem 21. April um 09.30 Uhr ein digitaler Elternstart-Kurs des AWO Familienbildungswerkes.

Im Elternstart-Kurs können Eltern sich kennenlernen und austauschen. Im Vordergrund stehen all die Fragen, die in der ersten Zeit mit dem Kind besonders interessant sind. So spricht die Kursleiterin auf Wunsch zum Beispiel Themen wie kindliche Entwicklung, die Eltern-Kind-Beziehung oder gesunde Kinderernährung an. Viele Ideen für den alltäglichen Umgang mit dem Baby, altersgerechte Spiel- und Bewegungsangebote, sowie Lieder und Fingerspiele gehören zum Programm.

„Elternstart NRW“ umfasst fünf Treffen. Besonders attraktiv ist das Landesprogramm „Elternstart NRW“ dadurch, dass der Kurs für alle Eltern einmalig kostenfrei ist.

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme an der Fortbildung sind ein internetfähiges Gerät mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher sowie eine stabile Internetverbindung.

Sie erhalten im Vorfeld einen Link und können sich dann per Notebook oder Tablet zuschalten. Anmeldungen sind über die Webseite www.fbw-herford.de, unter der Telefonnummer 05224 / 91234 -17 oder über die E-Mail-Adresse fbw@awo-herford.de möglich.