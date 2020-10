Elektrisch unterwegs: Neue Fuhrparkflotte für den Kreis Lippe

Die Verwaltung bietet ihren Mitarbeitern nun rund 20 E-Fahrzeuge für Dienstfahrten an. Für die neuen Wagen konnten zehn geleaste Verbrenner gekündigt werden. Allein im Jahr 2017 legten die Verwaltungsmitarbeiter mehr als 1 Millionen Kilometer für Dienstfahrten zurück, die Hälfte davon mit Dienstfahrzeugen. „Wir wollen mit dem Mehr an Komfort, dass die e-Fahrzeuge bieten, und einer besseren Verfügbarkeit, deren Nutzung ‚schmackhafter‘ machen. Zudem arbeiten wir an einem interkommunalen, postfossilen Fuhrparkmanagement“, so Dennis Hetmann, Mobilitätsmanager beim Kreis.

Der Kreis Lippe baut das Fuhrparkmanagement unter anderem mit der Stadt Detmold auf, die über LiReK ebenfalls fünf E-Fahrzeuge erhält. Ziel der Maßnahme ist die Reduktion von Treibhausgasen und die langfristige Verkleinerung der beiden Fuhrparke durch einen effizienteren Einsatz der Autos. Darüber hinaus wird die Reduzierung der Fahrten durch ein dual-use System angestrebt, bei dem dienstliche und private Fahrten verbunden werden können. Wie dieses Konzept umgesetzt werden kann, gerade auch in Hinsicht auf Versicherungsaspekte, wird zurzeit geprüft.

Das Fuhrparkmanagement ist Teil der Umsetzungsstrategie „Lippe_Re-Klimatisiert“, die beim Wettbewerb „KommunalerKlimaschutz.NRW“ einen Zuschlag erhalten hat. Das Projekt wird somit durch das Land NRW mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union gefördert. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter www.kreis-lippe.de/lirek.