EK/servicegroup und LICHTHAUSPARTNER laden zur digitalen Lichtmesse ein

Bielefeld/Malsch. Während etablierte Branchen-Events wie die Light & Building oder die „Lichtwoche Sauerland“ in diesem Jahr pausieren bzw. auf 2022 verschoben wurden, sorgen die EK/servicegroup (Bielefeld) und LICHTHAUSPARTNER (Malsch) für Lichtblicke in der Corona-geplagten Branche: Im beginnenden zweiten Jahr ihrer Kooperation laden die Verbundgruppen den Leuchten-Fachhandel zur gemeinsamen Lichtmesse am 21. April 2021 ein.

„Messen wie die LICHTconcept haben gerade in diesen Zeiten eine besondere Bedeutung. Mit Blick auf die Entwicklungen in den Sortimenten, aber auch für den reduzierten Austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen aus Handel und Industrie. Mit unserem bereits auf der EK LIVE im Januar bewährten Digital-Konzept schaffen wir die Voraussetzungen für eine sichere und entspannte Veranstaltung mit viel Mehrwert für alle Teilnehmer“, schaut nicht nur Jochen Pohle, Bereichsleiter des Geschäftsfeldes EK Home, erwartungsfroh auf den April-Termin.

Rezepte für die erfolgreiche Positionierung im Handelsjahr 2021

Mit ihrem digitalen Event bieten die Lichtprofis ihren Handelspartnern und solchen, die es werden wollen, vor allem eins: die willkommene Gelegenheit, in einem erneut schwierigen Handelsjahr das unternehmerische Profil zu schärfen. Unterstützt werden sie dabei von aktuell 30 angemeldeten Lieferanten, darunter auch solche, die auf der großen Frühjahrsmesse EK LIVE im Januar nicht dabei waren.

Neben Marken wie Bruck, Cangini & Tucci, Escale, Deko Light, Sigor, Fabas oder Top Light präsentieren einige neue Hersteller ihre Leuchten-Kollektionen zu attraktiven Messekonditionen. In den Blickpunkt rückt auch die margenstarke EK Eigenmarken-Kollektion „my light“ inklusive des zugehörigen POS-Moduls „my light cube“ für die attraktive Inszenierung im Geschäft.

Außerdem warten im 30-Minuten-Takt interaktive Workshops für die Händler mit den teilnehmenden Herstellern auf die Messe-Besucher. Wer sich in den Themenbereichen Lichtplanung, Verkauf und Marketing weiterbilden möchte, ist davon auf der LICHTconcept 2021 ebenfalls nur einen Mausklick entfernt.

„Unsere Angebote haben nur einen Zweck: die erfolgreiche Positionierung unserer mittelständischen Leuchtenhändler! Gefragt sind effiziente und nachhaltige Lichtlösungen, die gerade auch in aktuellen Zeiten des Rückzugs in die eigenen vier Wände einen hohen Stellenwert haben. Und da hat der beratungskompetente Fachhandel alle Trümpfe in der Hand“, ist Michael Müseler, Geschäftsführer von LICHTHAUSPARTNER, überzeugt.

Licht im Garten, Rock am Monitor

Während das Arbeiten zuhause aktuell auch bei den Lichtexperten im Fokus steht, ist der heimische Garten längst zum „grünen Wohnzimmer“ geworden. Auf der LICHTconcept 2021 sind deshalb auch neue, kreative Beleuchtungslösungen für draußen gefragt: Der nächste Sommer kommt bestimmt.

Vorher allerdings laden EK und LICHTHAUSPARTNER noch zur digitalen Messeparty ein. Am Abend des 21. April sorgt die Band „Me and the Heat“ per Live-Stream für rockige Momente am Monitor!

Die ersten 50 Anmeldungen erhalten die passende Goodie-Box zum Abfeiern. Schnell anmelden unter: https://www.ek-messen.de/event/lichtconcept-2021/