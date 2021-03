EK öffnet die digitale Tür für junge Nachwuchstalente

Willkommen zum Girls‘ & Boys‘ Day!

Bielefeld.Bei der EK/servicegroup in Oldentrup ist es seit Jahren gute Tradition, am Girls‘ & Boys‘ Day teilzunehmen. Davon lässt sich die EK auch in Corona-Zeiten nicht abbringen. So bekommen am 22. April alle angemeldeten Mädchen und Jungen die Gelegenheit, am Monitor zuhause hinter die Kulissen eines internationalen Großunternehmens zu schauen und dabei im besten Fall ihren Traumberuf zu entdecken.

Was definitiv nicht geht, ist das obligatorische gemeinsame Frühstück und der Rundgang über die große Familien-Messe EK FUN, die in Normalzeiten oft zeitglich in den EK Messehallen an der Elpke veranstaltet wird. Auch das „Live-Reinschnuppern“ in die typischen Abläufe der Ausbildungsberufe oder dualen Studiengänge wird anders ablaufen als sonst.

Dass sich das Mitmachen dennoch lohnt, verspricht Katharina Lihs. „Wir sind auch digital richtig fit. Deshalb können sich unsere jungen Gäste darauf verlassen, dass sie auch am Bildschirm einiges geboten bekommen.“ Die Ausbilderin ist seit einigen Jahren bei EK unter anderem für die Organisation des Girls‘ & Boys‘ Day verantwortlich. Eine Aufgabe, die sie jedes Jahr wieder sehr gern übernimmt. „Zusammen mit unseren Azubis und Studierenden haben wir diesmal ein dreistündiges Programm vorbereitet, das ganz bestimmt allen Spaß machen wird“, freut sich nicht nur die Personalerin auf viele junge Besucher.

Nach der Begrüßung und einem kurzen Austausch zu den Wünschen und Erwartungen an den Tag folgt die Vorstellung der Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge. Dazu zählen bei EK u. a. die Ausbildung im Groß- und Außenhandel, im E-Commerce, zum Fachinformatiker und Bachelor-Studiengänge in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik. Vielfalt ist bei EK also auch in Sachen Traumberuf garantiert!

„Und wer gut aufpasst, hat zum Schluss bei einem kleinen Quiz auch noch große Chancen auf tolle Gewinne“, verrät Katharina Lihs.