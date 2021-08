Einweihung des Graffiti-Sterns

Erste Künstlerinnen und Künstler erstellen ihre Werke auf den neuen Flächen auf den Paderwiesen

Paderborn, Am Samstag, 21. August, fand die Eröffnung des neuen Graffiti-Sterns auf den Paderwiesen statt. Drei Teams gestalteten an diesem Tag bereits die Flächen, die zukünftig in Absprache mit der Stadtverwaltung von weiteren Künstlerinnen und Künstlern genutzt werden. Durch das Projekt kann Graffiti-Kunst an einem zentralen Ort entstehen, beispielsweise auch im Rahmen von Veranstaltungen wie Libori. Die Werke können zum Teil aber auch auf der Internetseite https://graffitistern-paderborn.de/ ersteigert werden. Initiiert wurde das Projekt von dem Kulturamt der Stadt Paderborn, dem Multikult, den „Paderborner Kreaturen“, „Generation Arts“, der Glasmalerei Peters und der Szene selbst. Die Veranstaltung war gleichzeitig der Startschuss für das Fassadenfestival „Secret City“, bei dem bis zum 18. September prägende Paderborner Fassaden von Graffiti-Künstlerinnen und Graffiti-Künstlern neugestaltet werden.