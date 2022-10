Einstimmung auf den goldenen Herbst

Bad Oeynhausen. Ein attraktives Angebot wartet beim Herbst- und Bauernmarkt am 8. und 9. Oktober auf die Besucher der Innenstadt. Von 11 bis 18 Uhr bieten Händler frische Produkte, allerlei Dekoratives und Kunsthandwerk an und machen so richtig Lust auf die goldene Jahreszeit. Gleichzeitig öffnen die Händler der Innenstadt ab 13 Uhr ihre Türen.

An den Ständen zwischen Auferstehungskirche und Augustaplatz finden die Besucher Handwerkskunst und herbstliche Dekorationsartikel. „Der Herbst- und Bauernmarkt zusammen mit dem verkaufsoffenen Sonntag ist zu einer unserer schönen Traditionen in der Bad Oeynhausener Innenstadt geworden“, freut sich Beate Krämer, Geschäftsführerin der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH, die den Markt in Kooperation mit BeBO Events veranstaltet.

Bernd Bolte von der Veranstaltungsagentur BeBO Events organisiert den Herbst- und Bauernmarkt und ist direkter Ansprechpartner für die Marktbeschicker. „Wir haben in diesem Jahr neue Teilnehmer auf dem Markt. Insgesamt haben wir rund 80 Stände mit einem attraktiven Angebot.“, sagt Bernd Bolte.

So reihen sich Holzkunst, Schmuck und Herbstdekoration, aber auch Verkaufsstände mit Trockenfrüchten, Käse, Schinken und weitere Schlemmereien wie Honigeis, Churros und Reibekuchen nebeneinander.

Ein Höhepunkt bietet die Trecker- und Mähdrescher-Ausstellung, die Oldtimer präsentiert. Auch der Kreis-Jägerschaft Minden-Lübbecke e.V. mit der rollenden Waldschule stellt eine Besonderheit auf dem Herbst- und Bauernmarkt dar. Der Lernort Natur soll vor allem Kinder- und Jugendliche dazu einladen, sich mit den heimischen Tieren und deren Lebensräume zu beschäftigen.

In diesem Jahr ist der „Käsekompass NRW“, eine Initiative der Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW mit Unterstützung des Landwirtschaftsministeriums NRW mit dem Ziel, die lokalen Käsereien in NRW zu unterstützen, Teil des Marktes. Rund 45 kleine Hofkäsereien aus NRW stellen in handwerklicher Tradition eine große Bandbreite an Käsespezialitäten her, die der „Käsekompass NRW“ vorstellt. Zu diesem Zweck wird ein Stand aufgebaut, an dem u.a. Käse verköstigt und die Besucher über Käse und Rezepte mit Käse informiert werden.