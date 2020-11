Einstand mit Imbiss-Gutschein

Norbert Morkes‘ erster Arbeitstag als Bürgermeister: viele Gespräche, Abstimmungen und eine offene Tür.

Gütersloh. Erster Arbeitstag mit vielen Gesprächen (soweit Corona das zulässt) und ungefähr ebenso vielen Abstimmungen: Bürgermeister Norbert Morkes hat den Platz in seinem Büro in der zweiten Etage des Gütersloher Rathauses eingenommen – „Nervennahrung“ im Präsentkorb als Willkommensgeschenk aus der Mitarbeiterschaft inklusive. „Ich bin nicht allwissend, geschweige denn jemand, der Ihnen mit langjähriger Kompetenz und Verwaltungserfahrung den einzig richtigen Weg zeigen kann. Doch auch ich habe meine eigenen Ideen und Vorstellungen, die ich mit Ihnen gemeinsam gerne umsetzen möchte,“ rief der neue Bürgermeister und Verwaltungschef den rund 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer persönlichen Mail zu.

Die Türen zu seinem Büro sollen in der Regel offen stehen. Damit wolle er seine Bereitschaft unterstreichen, für die Kolleginnen und Kollegen ein „offenes Ohr“ zu haben, betont Morkes. Bevor das erste Gespräch mit den Mitgliedern des Verwaltungsvorstands, sprich: den Beigeordneten, im Kalender anstand, wandte sich Morkes persönlich an die Mitarbeitenden seines unmittelbaren Geschäftsbereichs – nicht nur mit freundlichen Worten sondern auch mit einem Imbiss-Gutschein („komplette Manta-Platte oder Salat“) – ein Einstand im Corona-Modus, der mit Applaus quittiert wurde.

