Eingeschränkte Inbetriebnahme des ÖPNV ab 11. Februar

Notfahrplan zunächst auf den Linien 3, 4, 414 (bis Klinikum) und 513 (nach Lübbecke über das Impfzentrum)

Minden. Aufgrund des Wintereinbruchs musste der Busverkehr am Montag in Minden eingestellt werden. Mittlerweile lassen es die Straßenverhältnisse wieder zu, dass zumindest ein Notbetrieb ermöglicht werden kann. So wird der Busverkehr der Mindener Verkehrs GmbH ab dem 11. Februar im Rahmen eines Notfahrplans auf den Linien 3, 4 und 414 (bis Klinikum) in dem Zeitraum von 6 Uhr bis 18 Uhr wieder aufgenommen

„Somit können wir zumindest erst einmal einen ÖPNV auf den am stärksten frequentierten Linien einrichten und eine Busverbindung zum Klinikum sicherstellen.“, so Joachim Schmidt, Geschäftsführer der Mindener Verkehrs GmbH. Darüber hinaus hat auch der Betreiber Mindener Kreisbahnen den eingeschränkten Busbetrieb mit einem Notfallfahrplan der Linie 513 bis Lübbecke wieder aufgenommen, so dass es dadurch insbesondere möglich ist, vom ZOB Minden das Impfzentrum in Unterlübbe mit dem ÖPNV zu erreichen.

Leider wird es aufgrund der Räumungssituation nicht möglich sein, alle Bushaltestellen wie sonst üblich anzufahren. In diesen Fällen werden die Busse auf der Straße stehen bleiben müssen, so dass es zu entsprechenden Behinderungen bei den Ein- bzw. Ausstiegen kommen kann.

Auf den Seiten der Verkehrsunternehmen twv-bus.de und mkb.de wird fortlaufend über die weitere Entwicklung des ÖPNV-Notbetriebes informiert. Dort können auch die Notfahrpläne eingesehen werden.