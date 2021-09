Eine EK Erfolgskampagne feiert Geburtstag

Bielefeld. Als die Marketingkampagne „Starker Fachhandel. Von Herzen gern.“ im September 2020 an den Start ging, traf sie den Nerv der Zeit. Immer mehr Fachhändler*innen der EK/servicegroup nutzen seitdem das neue Instrument, um ihre persönlichen und fachlichen Kompetenzen nach außen zu tragen. Und das liegt vor allem an einer zentralen Botschaft des Konzeptes, die nicht nur in Krisenzeiten gilt: „Wir sind immer für euch da.“

Die branchenunabhängige Kampagne organisiert gemeinschaftliche Marketingaktivitäten für individuell profilierte Fachhändler, besetzt dabei alle Kanäle und punktet nicht nur mit der Darstellung starker Fachhandelsleistungen, sondern auch mit dem Sympathie-Faktor. „Unsere Händler sind mit dem Herzen in ihrer Region verankert und haben oft über Generationen hinweg persönliche Verbindungen zu ihren Kunden aufgebaut. Dieses besondere Verhältnis wird in unserer Kampagne erlebbar“, verrät EK Home Bereichsleiter Jochen Pohle das Erfolgsrezept.

Die teilnehmenden Händler aus dem deutschsprachigen Raum können dabei ganz entspannt auf allen gängigen Wegen auf ihre Kunden zugehen, denn das passende Rundum-Sorglos-Paket für den gelungenen Auftritt und die gewünschte Aufmerksamkeit – sowohl stationär als auch online – liefert die EK. Der Inhalt reicht von der originellen Postkarte über themenbezogene Plakate fürs Schaufenster und individualisierbare Anzeigen für die Tageszeitungen bis hin zu vorgefertigten Social Media Beiträgen auf Google, Instagram, Facebook & Co.

Von Mensch zu Mensch

Für die nötige Aktualität stehen allgemeine und themenbezogene Kampagnen-Schwerpunkte: Auf Themen wie Lockdown und Restart folgen Ab nach draußen, Weihnachten oder Ordentlich glücklich. Dazu gibt es für die Händler einen Aktionsplan mit vielen kreativen Vorschlägen übers Jahr und für die Kunden den „IDEENGEBER“. Unter dieser Headline bringen Prospekte und Magazine Unterhaltsames, Überraschendes, Nützliches und Schönes direkt zum Leser. Neben den Printversionen arbeiten die EK Marketing-Profis zurzeit auch an einer digitalen Variante mit Infos zur Ware, Tipps & Tricks und Produktvideos.

Passend zum ersten Geburtstag haben die Bielefelder auch die Konzept-Homepage inhaltlich und optisch weiterentwickelt. Die funktionale Händlersuche in Deutschland und Österreich und das gewinnende Portrait von Geschäft und Händlerpersönlichkeit rücken den einzelnen Fachhändler ab sofort mehr denn je in den Fokus. Unter www.starker-fachhandel.de werben die Teilnehmer*innen so vor allem für das Einkaufserlebnis von Mensch zu Mensch.

compravo.de: Die perfekte Ergänzung zum stationären Geschäft

Wer beim „Starken Fachhändler“ auf den Online-Shop klickt, landet direkt auf der individuellen Händlerseite, die den Lieblingshändler vor Ort und sein Sortiment auf der großen Mehrbranchenplattform compravo.de präsentiert. Auf der Suche nach ausgewählten Artikeln aus den (kontinuierlich wachsenden) Sortimenten Küche & Genuss, Wohnen, Spielwaren und Babyausstattung wird man hier garantiert fündig!

Bestellungen werden bequem geliefert oder können nach der Online-Reservierung im Geschäft vor Ort abgeholt werden. Übrigens die Lieblingsoption der Fachhändler, die sich darauf freuen, ihre Kunden persönlich zu beraten.

#fachhändlerfreitag für den Blick hinter die Kulissen

Nicht nur auf der Website, auch unter #starkerfachhandel machen parallel immer mehr Händler online öffentlich, dass sie zum starken Fachhandel gehören. EK selbst geht auf Instagram im Rahmen von #fachhändlerfreitag jede Woche mit einem Fachhändler live: „Der Blick hinter die Kulissen eines Geschäftes zeigt, mit welcher Leidenschaft die Händler arbeiten und wie eng sie mit ihrer Heimatstadt, den Kunden und Mitarbeitern verbunden sind – und das von Herzen gern“, verdeutlicht Thomas Rahenkamp (Leitung Vertrieb und Marketing Kaufhaus, Mehrbranche, Fachhandel in der EK) einmal mehr, wie wertvoll der inhabergeführte Einzelhandel auch für das innerstädtische Lebensgefühl ist.

Immer auf dem neusten Stand

Zum 1. Geburtstag von „Starker Fachhandel. Von Herzen gern.“ waren natürlich alle „Mitmacher“ herzlich zur EK LIVE in Bielefeld eingeladen. Eine perfekte Gelegenheit für die EK Home Marketing-Profis, die neuen Aktionen vorzustellen, die auch dieses EK Konzept immer auf der Höhe der Zeit halten. So können die Händler zukünftig mit dem Kampagnensiegel „Empfohlen vom Starken Fachhandel“ gezielt Aufmerksamkeit auf brandneue Produkte, Besonderheiten, die das Leben leichter machen oder stylische Artikel im tollen Design lenken. Echt stark!