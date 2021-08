Kinder brauchen ein Zuhause – Ein Pflegekind aufnehmenâ€¦?

Online Informationsabend der Pflegekinderdienste

Herford. Kinder brauchen ein Zuhause, auch wenn sie manchmal übergangsweise oder auch dauerhaft nicht mit ihren leiblichen Eltern leben können. Dafür kann es verschiedene Gründe geben und so sind Pflegefamilien eine wichtige Möglichkeit, den Kindern ein liebevolles, stabiles und sicheres Umfeld zu geben. Aber was bedeutet es, ein Pflegekind aufzunehmen und wie sieht das Bewerberverfahren aus…?

Zu diesen Fragen bieten die Pflegekinderdienste im Kreis und der Stadt Herford am Montag, dem 23. August um 19.30 Uhr einen Informationsabend via Internet an. Sie erhalten im Vorfeld einen Link und können sich dann per Notebook oder Tablet zuschalten.

Anmeldung und Information unter: AWO Pflegekinderdienst im Kreis Herford Tel.: 05221-2769970; E-Mail: pkd@awo-herford.de oder Pflegekinderdienst Herford Tel.: 05221-8547760; E-Mail: info@pkd-herford.de