Bielefeld. Am Mittwoch, 20. Januar, beginnen die Umbauarbeiten an der Lichtsignalanlage Eckendorfer Straße/ Am Stadtholz. Dafür werden abschnittsweise Fahrspuren eingezogen. Alle Fahrbeziehungen bleiben erhalten. Die Arbeiten werden jeweils zwischen 8 und 15 Uhr ausgeführt. Sie werden voraussichtlich etwa eine Woche dauern. Während der arbeitsfreien Zeit werden die Beschränkungen aufgehoben.