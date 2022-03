Earth Hour 2022: Earth Hour 2022 setzt ein Zeichen für mehr Klimaschutz

Bielefeld (bi). Symbolisch fordern Menschen, Städte und Unternehmen während der Earth Hour 2022 weltweit mehr Einsatz für den Klimaschutz. Sie schalten am Samstag, 26. März, um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus. Bekannte Bauwerke stehen dann wieder in symbolischer Dunkelheit. Auch Bielefeld setzt in diesem Jahr wieder ein Zeichen für den Klimaschutz und schaltet eine Stunde lang die Lichter von zahlreichen Gebäuden ab.

Tanja Möller, Leiterin des Umweltamts, ruft alle Bielefelderinnen und Bielefelder auf, sich ebenfalls zu beteiligen: „Stimmen Sie einfach zuhause am Lichtschalter symbolisch für den Klimaschutz und werden Sie Teil einer weltweiten Bewegung!“ Laut World Wide Fund For Nature (WWF) werden sich auch in diesem Jahr erneut Millionen Menschen auf der ganzen Welt beteiligen.

In Deutschland steht die Aktion in diesem Jahr unter dem Motto „Licht aus für einen friedlichen und lebendigen Planeten!“. Die Umweltschützer wollen auf die Klimakrise und unsere Abhängigkeit von fossilen Energien aufmerksam machen.

Die WWF Earth Hour steht dafür, Menschen über Grenzen hinweg zum Schutz unserer Erde zusammen zu bringen und nahm vor 15 Jahren in Sydney ihren Anfang. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in über 180 Ländern begangen. Weltweit nehmen mehr als 7.000 Städte teil. Allein in Deutschland werden es in diesem Jahr wieder über 300 Städte sein.

In Bielefeld beteiligen sich am 26. März folgende Gebäude an der Earth Hour 2022 und schalten um 20.30 Uhr für eine Stunde ihre Außenbeleuchtung oder Firmenlogos ab: