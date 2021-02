Dschungel digital durchleuchten

Bielefelder Rotary-Clubs informieren online über Berufe

Bielefeld. Premiere für die vier Bielefelder Rotary Clubs und zahlreiche Schülerinnen und Schüler: Erstmals führen die Bielefelder Rotarier ihre jährliche Berufsinformationsveranstaltung online durch. Von Samstag, 20. Februar, bis Sonntag, 28. Februar, stehen sie in mehr als 100 Zoom-Onlinesessions interessierten Schülerinnen und Schülern aus Bielefeld und Umgebung mit Berufswahltipps zur Verfügung. Mehr als 40 Praktikerinnen und Praktiker aus über 10 Berufsgruppen werden den jungen Menschen Rede und Antwort stehen. Üblicherweise fand diese Veranstaltung seit Jahren in der Universität Bielefeld statt, Corona macht der Veranstaltung im Audimax aber einen Strich durch die Rechnung.

Die Veranstaltung ist besonders geeignet für junge Menschen, die studieren wollen oder einen Ausbildungsberuf suchen und mehr über Herausforderungen, Karrieremöglichkeiten und Selbstverwirklichung in unterschiedlichen Berufen erfahren wollen. Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit, im direkten Gespräch mit Praktikerinnen und Praktikern Themen wie die notwendige persönliche Eignung, Varianten von Ausbildungswegen, Berufseinstieg, Arbeitsinhalte, Aufstiegschancen, Arbeitsbedingungen, Verdienstmöglichkeiten u.a. zu diskutieren.

Dr. Christoph von der Heiden (IHK) Berufsdienst RC Sparrenburg informiert über die anstehenden Veranstaltungen. In dem heutigen Pressegespräch am 12. Februar waren zu Gast: Dr. Isolde Bachert ( Leiterin Forschung, Entwicklung, Anwendungstechnik Follmann GmbH & Co. KG) Berufsfeld Mathematik, Natur- und Umweltwissenschaften; Ann-Kristin Bienias (Boge Kompressoren Otto Boge GmbH & Co. KG) Berufsfeld Technik und Ingenieurwesen; Viktoria Oppitz (Hörakustikerin), Ausbildungsbotschafterin und Tuba Kantis (HWK-Bildungslotsin).

Die Infoveranstaltung startet am Samstag, 20. Februar, um 10 Uhr mit den Berufsfeldern Medizin, Architektur sowie Schule und Pädagogik und endet am Sonntag, 28. Februar, nachmittags. An allen neun Tagen können Schülerinnen und Schüler nach persönlichen Interessen mit Gesprächspartnerinnen und -partnern über die Online-Konferenz-Plattform Zoom jeweils in Kleingruppen persönlich diskutieren und Fragen stellen.

Die Online-Gespräche umfassen die Berufsfelder: kaufmännische, gewerblich-technische und handwerkliche Ausbildungsberufe, Bauwesen/Architektur/Landschaftsarchitektur, Juristische Berufe, Kreativwirtschaft und Medien, Mathematik, Natur- und Umweltwissenschaften, Medizin und Gesundheit, Psychologie/Soziologie/Soziale Arbeit, Schule/Pädagogik, Startup und Digitalisierung, Technik und Ingenieurwesen sowie Wirtschaft und Finanzen.

Zu den Berufspraktikerinnen und -praktikern gehören u.a. Unternehmerinnen und Unternehmer sowie leitende Angestellte aus namhaften Bielefelder Unternehmen und Organisationen, Hochschulprofessorinnen und -professoren, Richterinnen und Richter, Rechtsanwältinnen und -anwälte, Ärztinnen und Ärzte, Unternehmensgründerinnen und -gründer, Journalistinnen und Journalisten, Pressesprecherinnen und -sprecher sowie Vertreterinnen und Vertreter von Internet- und Medienagenturen. Die Rotarier werden dabei auch von Berufspraktikerinnen und -praktikern unterstützt, die nicht Mitglied in den Bielefelder Clubs sind.

Eingeladen sind nicht nur alle angehenden Abiturientinnen und Abiturienten der Bielefelder Gymnasien und Gesamtschulen sowie Schülerinnen und Schüler aus Berufskollegs; willkommen sind auch Schülerinnen und Schüler, die sich für einen Ausbildungsberuf der dualen Ausbildung interessieren. Für die Teilnahme ist keine Anmeldung erforderlich.

Weitere Informationen im Internet: berufe-entdecken.de