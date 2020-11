Dr. Martin von Hoyningen-Huene übernimmt das weltweite CLAAS Traktorengeschäft

Harsewinkel. Dr. Martin von Hoyningen-Huene übernimmt ab 1. April 2021 die Verantwortung für das Geschäftsfeld Traktoren sowie die CLAAS Industrietechnik GmbH und tritt in die CLAAS Konzernleitung ein. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. von Hoyningen-Huene einen branchenerfahrenen Manager für unser Traktorengeschäft gewinnen konnten“, so Thomas Böck, Vorsitzender der CLAAS Konzernleitung.

Von Hoyningen-Huene hat, nach seinem Maschinenbaustudium an der Universität Karlsruhe sowie der Grande Ecole ENSAM in Paris, an der Universität Siegen promoviert. Seine berufliche Laufbahn startete er als Unternehmensberater und Projektleiter bei McKinsey & Company in Stuttgart. Von 2004 bis 2008 arbeitete er in der Freudenberg-Unternehmensgruppe ; zuletzt als Geschäftsführer der Freudenberg IT. Nach dem Wechsel zu John Deere im Jahr 2009 war Dr. von Hoyningen-Huene dort u.a. als Entwicklungsleiter für die Traktorenbaureihe 6B und 6D/E weltweit verantwortlich. 2014 wurde er zunächst Factory Manager und dann Alleingeschäftsführer der zu John Deere gehörenden Maschinenfabrik Kemper. Seit Februar 2018 leitet Dr. von Hoyningen-Huene die John Deere-Fabrik im französischen Arc-les-Gray.