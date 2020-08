Digitaler Fotomarathon in Gütersloh – Abgabefrist verlängert

Gütersloh. Für alle, die gerne hinter der Kamera stehen, gibt es im Rahmen der Aktion „Sommer in der Stadt“ von der Gütersloh Marketing GmbH (gtm) einen digitalen Fotomarathon. Der digitale Fotomarathon wird aufgrund der schlechten Wettervoraussagen ausschließlich online stattfinden. Fotobegeisterte erhalten verschiedene Fotoaufgaben, die in der Innenstadt bis zum 9. September gelöst werden müssen. So haben interessierte Teilnehmer mehr Zeit, um sich kreative Objektive in der Innenstadt zu überlegen. Die schönsten Fotos werden im innerstädtischen Einzelhandel ausgestellt sowie auf den sozialen Netzwerken der gtm veröffentlicht. Unter allen eingesendeten Bildern werden die drei kreativsten ausgewählt und prämiert. Die Gewinner erhalten einen Gütersloher Geschenk Gutschein (GGG) im Wert von 50 Euro und das Buch „111 Orte in OWL die man gesehen haben muss“ (1. Platz), einen GGG im Wert von 30 Euro und einer Gütersloh-Tasse (2. Platz) und einen GGG im Wert von 10 Euro und einen Gütersloh-Turnbeutel (3. Platz).

Die Fotoaufgaben und aktuelle Informationen zum digitalen Fotomarathon gibt es ab sofort unter https://www.guetersloh-marketing.de/content/aktuelles/foto-tag.html