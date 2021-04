Digitaler CIIT-Techtalk „Mit dem digitalen Zwilling in die Zukunft“

Lemgo. Die kommenden Wochen stehen im CIIT ganz im Zeichen des Digitalen Zwillings. Passend dazu wird sich auch der nächste CIIT-Techtalk am 16. April dem Thema widmen.

„Ein digitaler Zwilling ist eine digitale Repräsentanz eines materiellen oder immateriellen Objekts oder Prozesses aus der realen Welt in der digitalen Welt“. Diese Erklärung erhält man, wenn man den Begriff in eine Suchmaschine tippt. Doch warum ist er überhaupt so wichtig und nützlich?

Ganz gleich, wo sich der digitale Zwilling innerhalb des Produktlebenszyklus befindet: Er sammelt und harmonisiert die relevanten Daten, und stellt sie semantisch – also mit allgemeinverständlicher, maschinen- und menschenlesbarer Beschreibung – für diverse Softwareanwendungen oder innovative Services bereit. Die digitalen Zwillinge gefertigter Produkte sorgen von Beginn an für eine leichtere Nachverfolgbarkeit und eine höhere Effizienz – beispielsweise bei der Produktentwicklung, Qualitätssteigerung oder Inbetriebnahme. Sie können erst für spezifische Use Cases, dann unternehmensweit, und schließlich auch über Unternehmensgrenzen hinweg eingesetzt werden als Enabler innovativer digitaler Dienstleistungen.

Dr. Birgit Boss von der Robert Bosch GmbH wird in ihrem Impulsvortrag mit dem Titel „Mit dem digitalen Zwilling in die Zukunft“ auf die Vorteile und den Nutzen des digitalen Zwillings eingehen. Im Anschluss bleibt Zeit für Diskussion und Austausch.

Freitag, 16. April 2021, 12:30 – 13:30 Uhr

Anmeldungen unter https://bit.ly/3m68cyi