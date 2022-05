Digitale Tagung „(Un)eingeschränkt entscheiden. Reproduktionspolitiken und Selbstbestimmung“: Anmeldungen bis 17. Mai

Paderborn. „My body, my rules“. Aber stimmt das auch? Wie (un)eingeschränkt Personen in Deutschland und darüber hinaus über ihren eigenen Körper entscheiden können, ist Thema einer digitalen Tagung der Universität Paderborn am 19. und 20. Mai. Vorgestellt werden Debatten, die aktuell in der Forschung aus juristischen, sozial- und kulturwissenschaftlichen Perspektiven geführt werden. Im Zentrum steht das Spannungsverhältnis von Reproduktionspolitiken und Selbstbestimmung. Dabei geht es u. a. um den Umgang mit Schwangerschaft, Geburt, Verhütung und Abtreibung und wie diese Themen in den jeweiligen Disziplinen verhandelt werden. Veranstalter*innen sind Prof. Dr. Antje Langer und das Zentrum für Geschlechterstudien/Gender Studies der Universität Paderborn.

Wissenschaftler*innen und Interessierte können sich bis zum 17. Mai unter go.upb.de/selbstbestimmung für die Tagung anmelden. Auf der Webseite gibt es das Programm sowie weitere Informationen zur Veranstaltung.