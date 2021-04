Digitale Oster-Rallye am Werburg-Museum

Spenge. Das Werburg-Museum bietet über die Ostertage eine digitale Ostereier-Suche auf seinem Gelände an. Dieses Angebot ist kostenlos und es gibt Preise zu gewinnen. Sämtliche Ausflugsziele sind durch den anhaltenden Lockdown geschlossen – so auch das Werburg-Museum Spenge. Zwar sind die Türen zur Ausstellung und zum Café im Herrenhaus vorläufig nicht geöffnet, doch ist das Gelände jederzeit frei zugänglich. Über die Ostertage bietet das Museum daher eine digitale Ostereiersuche für Familien mit Kindern an. Durch die kostenlose App „Actionbound“ werden die Suchenden angeleitet, die versteckten Ostereier auf dem Gelände zu finden und zu fotografieren. Wer alle sieben Eier abfotografiert hat, kann die Bilder über die App ans Museum senden.