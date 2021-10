„Digital Talents“ gesucht

Software Innovation Campus Paderborn startet studienbegleitendes Zusatzprogramm für engagierte Studierende

Paderborn. Im kommenden Wintersemester startet der SICP – Software Innovation Campus Paderborn an der Universität Paderborn das „SICP Digital Talents Program“. Bei dem studienbegleitenden Zusatzprogramm handelt es sich um eine praxisnahe Weiterbildung für besonders engagierte Studierende. Es richtet sich zunächst an Interessierte aus der Informatik und der Wirtschaftsinformatik, die sich über ihr eigentliches Studium hinaus mit der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft beschäftigen und später einmal Führungsverantwortung übernehmen möchten. Bewerben können sich Bachelorstudierende ab dem dritten Semester sowie Studierende, die am Anfang ihres Masterstudiums stehen. Ein Kernbestandteil des Programms ist die Stärkung des Netzwerks zwischen den Studierenden, der Universität Paderborn und den Mitgliedsunternehmen des SICP. „Unser neues Programm bereitet Studierende optimal auf eine Karriere als Führungskraft in der digitalen Wirtschaft vor und bietet frühzeitig wertvolle Einblicke in die Unternehmenspraxis. Darüber hinaus lernen sie dank interdisziplinärer Workshops, in einer sich immer schneller wandelnden Welt nicht nur umsichtig und verantwortungsvoll zu agieren und sich weiterzuentwickeln, sondern auch neue Sichtweisen auf Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung zu gewinnen“, erläutert Prof. Dr. Dennis Kundisch, akademischer Leiter des Programms sowie Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik an der Universität Paderborn. Bewerben können sich interessierte Studierende bis zum 31. Oktober. Weitere Informationen gibt es unter: https://www.sicp.de/qualifizierung/sicp-academy

Erhöhung der Standortattraktivität Paderborns

Das „SICP Digital Talents Program“ soll einen doppelten Beitrag zur Erhöhung der Attraktivität des Universitätsstandortes Paderborn leisten. Einerseits wird das anspruchsvolle Universitätsstudium hierdurch noch attraktiver. Andererseits profitieren auch die SICP-Mitgliedsunternehmen in der Region Ostwestfalen-Lippe vom Engagement im Programm, da sie bei einer relevanten Zielgruppe als attraktive Arbeitgeber zusätzliche Sichtbarkeit gewinnen.

„Die Region OWL ist geprägt durch eine Vielzahl von Unternehmen, die im Rahmen einer digitalen Transformation einen großen Bedarf an Fach- und Führungskräften mit IT-Knowhow haben. Das nun gestartete ‚SICP Digital Talents Program‘ soll dazu beitragen, dass unsere Studierenden frühzeitig einen Einblick in die Herausforderungen der digitalen Transformation bekommen und somit unmittelbar nach Abschluss ihres Studiums an einer effizienten und effektiven Umsetzung der Digitalisierung mitwirken können. Weiterhin erhoffen wir uns auch eine größere nationale Sichtbarkeit und damit einhergehend eine Erhöhung der Studierendenanzahl an der Universität Paderborn“, so Prof. Dr. Gregor Engels, verantwortlich für den SICP sowie Inhaber des Lehrstuhls für Datenbank- und Informationssysteme am Institut für Informatik der Universität Paderborn.

„Die Digitalisierung fordert und fördert uns auf allen Ebenen: strukturell, personell, technologisch. Für uns ist es daher immens wichtig, frühzeitig zu schauen, welche Talente wir wo brauchen und fördern müssen. Wir freuen uns, dass wir durch eine Beteiligung am ‚Digital Talents Program‘ einen Beitrag zur Unterstützung junger, talentierter Nachwuchskräfte im Bereich der Digitalisierung leisten können“, so Alexander Starke von Diebold Nixdorf.

Weiterbildungsbereiche des Programms

Die Weiterbildungsbereiche des Programms umfassen Workshops und Seminare aus den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und digitale Kompetenzen. „Digital Skills sind wichtiger denn je. Sie sind nicht nur im Studium von Bedeutung, sondern vor allem auch in der heutigen Arbeitswelt. Schon im Bewerbungsprozess für eine spannende Stelle können sie den Unterschied machen. Durch das ‚Digital Talents Program‘ haben Studierende die Chance, die eigenen Fähigkeiten zu erweitern und spannende Kontakte in die Wirtschaft zu knüpfen. Wir als Arbeitgeber freuen uns, Studierenden so einen kleinen Einblick in unser Arbeitsumfeld zu ermöglichen“, erläutert Carsten Schwibs, Bereichsleiter bei Finanz Informatik. Die Praxiseinheiten bestehen aus einer Fallstudie für Bachelorstudierende beziehungsweise aus einem individuellen Mentoring-Programm durch erfahrene Führungskräfte für Masterstudierende. Zusätzlich wird ein mindestens zweimonatiges Industrie- oder Forschungspraktikum bei einem der am Programm beteiligten Unternehmen absolviert. „Neben der fachlichen Qualifikation ist es für uns als Unternehmen wichtig, dass Studierende auch gute Kompetenzen aus dem Bereich der Soft Skills mitbringen. Erst durch sie ist die Interaktion mit anderen im Sinne der Aufgabe und des Unternehmens möglich“, ergänzt Dr.-Ing. Björn Griese, Business Unit Leiter bei Weidmüller in Detmold. Abgerundet wird das Zusatzprogramm durch gesellige Veranstaltungen, wie zum Beispiel Kaminabende mit Unternehmen, die das Netzwerken fördern sollen – ein informeller Austausch zu aktuellen Themen der Digitalisierung und zur Persönlichkeitsentwicklung.

„Ich danke allen Mitgliedsunternehmen des SICP sowie allen weiteren Beteiligten, die mitgeholfen haben, dieses herausragende Programm auf den Weg zu bringen. Mit Spannung und auch etwas Stolz sehen wir dem Start im Wintersemester entgegen und freuen uns über zahlreiche Bewerbungen von Studierenden, die den Anspruch haben, sich neben dem Studium fachlich und persönlich weiterzuentwickeln”, so Kundisch.