Die Umweltbildung ist jetzt mobil

Wissen über Kreislaufwirtschaft, Klima- und Ressourcenschutz kommt zu den Menschen

Kreis Gütersloh. Endlich ist das Umweltbildungsmobil und damit auch die Wertstoffwerkstatt, der außerschulische Lernort der Abfallwirtschaftsgesellschaften der Kreise Gütersloh (GEG) und Warendorf (AWG) unterwegs. Lange Lieferzeiten hatten einen früheren Start verhindert – umso größer ist jetzt die Freude.

Einer der ersten Ausflüge erfolgte zum Kreishaus in Gütersloh, wo Landrat Sven-Georg Adenauer das neue Mobil in Augenschein nahm. Adenauer: „Klima- und Ressourcenschutz ist eines der wichtigsten Anliegen unserer Zeit. Mit dem Mobil bringt die GEG das Thema zu den Leuten, das ist eine super Idee. Ich wünsche allzeit gute Fahrt und gute Gespräche!“

Die gute Idee wird gefördert von den VITAL-Regionen der Kreise Gütersloh und Warendorf, als heimisches Unternehmen wurde LMC mit dem Bau beauftragt. Aktuelle Themen wie Wiederverwendung und richtige Abfalltrennung bringt das Mobil in beide Kreise. Schulen und Kitas profitieren von der mobilen Version der Wertstoffwerkstatt und können neben einem Ausflug in den außerschulischen Lernort in Ennigerloh im Kreis Warendorf jetzt alternativ das Mobil zu sich in den Kreis Gütersloh holen: Schulstunden können ergänzt werden, mit Lernmodulen lassen sich Aktionen auf den Schulhof verlegen. Ziel ist es, über richtige Abfalltrennung, Wiederverwendung und Abfallvermeidung zu informieren und dabei spielerisch vorzugehen.

Das Angebot spricht alle Generationen an und repräsentiert die Wertstoffwerkstatt in den Kommunen: Das Umweltbildungsmobil hält auf den Wochenmärkten in der Region, auf den Recyclinghöfen oder Entsorgungspunkten oder bei Gruppen und Vereinen, die eine Aktion zum Thema Abfall oder Klimaschutz planen oder sich einfach informieren wollen.

„Fragen zu den verschiedenen Möglichkeiten beantworte ich sehr gern“, betont Anne Fiedler, die das Umweltbildungsmobil in den Kreisen Warendorf und Gütersloh lenkt und betreut. Die Fachfrau ist außerdem erste Ansprechpartnerin, wenn ein Besuchstermin vor Ort vereinbart werden soll – egal ob Schule, Kindergarten, Verein, Nachbarschaft oder vieles mehr. Kontakt: anne.fiedler@awg-waf.de, Telefon: 02524/9307-416. Fiedler: „Ich freue mich auf viele schöne Begegnungen!“

Infos im Internet:

https://www.geg-gt.de/de/leistungen/wertstoffwerkstatt

https://www.instagram.com/wertstoffwerkstatt/

Erste Haltestellen und Termine: