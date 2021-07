Die Pader wird fester Bestandteil der SCP07-Strategie

Paderborn . Sie befindet sich im Namen und prägt die Stadt wie kein zweites Merkmal: Die Pader wird nicht nur auf dem neuen Heimtrikot zum festen Bestandteil der SCP07-Strategie. Zukünftig wird der kürzeste Fluss Deutschlands auf vielen Darstellungen des Vereins zu finden sein.

„Unsere Idee, die Pader stärker in unsere Präsentationen einzubauen, stieß bei der Stadt Paderborn auf spontane Begeisterung. Für alle Paderborner hat die Pader große Bedeutung, die über ihre Historie weit hinausgeht. Die Pader unterstützt Identität von Paderborn nach innen und außen, dazu wollen wir unseren Beitrag leisten“, erläutert Geschäftsführer Martin Hornberger den Hintergrund.

„Paderborn und der SCP gehören zusammen und diese Aktion zeigt, dass diese enge Verbindung gelebt wird. Wir freuen uns sehr, dass sich damit der Verein mehr noch mit der Stadt identifiziert“, sieht Jens Reinhardt, Paderborner Stadtmarketingchef, gleichzeitig auch eine enorme Strahlkraft für die Stadt nach außen.

Vom Rückenwind für die Bewerbung zum Europäischen Kulturerbe und auch der verstärkten Aufmerksamkeit für die Pader zeigt sich Dieter Honervogt, Vorsitzender des Vereins der Freunde der Pader, begeistert. „Deutschlands kürzester Fluss wird auch überregional ein Thema. Und das auch bei vielen, die damit bisher noch nicht so viel anfangen konnten. Das finde ich sehr gut“, so Honervogt. Als Vorsitzender des Paderborner Verkehrsvereins verweist er darauf, dass das neue Trikot ab sofort auch in der Tourist-Information am Marienplatz erhältlich ist.

Gemeinsam mit der Stadt Paderborn hat der SCP07 ein Booklet produziert, das beim Kauf der Trikots ausgegeben wird. Die Pader steht auch im Mittelpunkt für die laufende Bewerbung um das Europäische Kulturerbe-Siegel. Durch dieses staatliche Siegel werden Kulturlandschaften, Kulturdenkmale oder Gedenkstätten ausgezeichnet, die für Europa eine besondere Bedeutung haben – beispielsweise durch ihre Rolle in der europäischen Geschichte.

Bereits seit der Stadtgründung durch Karl den Großen ist das Gebiet rund um die Pader durch das Zusammenspiel aus menschlichem Schaffen und der Ressource Wasser geprägt. Als historisch intensiv genutztes Öko- und Wirtschaftssystem repräsentiert die Fluss exemplarisch zentrale Entwicklungen in ganz Mitteleuropa – angefangen bei der Nutzungsvielfalt von Wasser und Wasserenergie bis hin zu Innovationen bei der Trinkwasserversorgung.