Sonntag, 06.08.2023 um 11:00 Uhr Themenführung in Minden

Minden. Die Mauer von Minden war in der Mitte des 13. Jahrhunderts eine gewaltige Baumaßnahme. Nachhaltig hat sie nicht nur das Stadtbild, sondern auch den Straßenverlauf Mindens geprägt. Obwohl die Folgen für Minden von großer Bedeutung waren, so ist von ihr recht wenig bekannt. Die Entstehung dieser Stützmauer innerhalb des Stadtkernes, die Bedeutung und die Besichtigung der Reste werden anhand dieser ca. 90-minütigen Führung aufgezeigt. Es führt Sie Hans-Jürgen Amtage. Die Kosten betragen 6,00 € pro Person. Treffpunkt ist die Handwerkersäule an der Hufschmiede.