Die „Lernstatt Paderborn“ wird erweitert

Paderborn. Das Projekt „Lernstatt Paderborn“ der Stadt Paderborn bietet den Schulen bereits seit 2001 eine einheitlich durch die Stadt gemanagte lernförderliche, wartungsarme Infrastruktur. Diese stellt den beteiligten Schulen zentrale Services und Lösungen bereit, stattet sie mit einheitlichen Geräten aus, berät in Fragen der Umsetzung und unterstützt bei der technischen Wartung.

Die Lernstatt war für das Lernen im Präsenzunterricht ausgerichtet, die Corona-Pandemie stellte mit dem Lernen auf Distanz dann jedoch völlig neue Anforderungen an Schulen, Schüler*innen und somit auch an die Lernstatt Paderborn. Diese neuen Bedarfe wurden in einem Gespräch mit allen Paderborner Schulleiter*innen und Bürgermeister Michael Dreier sowie den Verantwortlichen der Lernstatt diskutiert und formuliert.

Während der Sommerferien konnten in intensiver Zusammenarbeit der Schulen, der Stadt und regionalen Unternehmen notwendige Abstimmungen zur Einführung weiterer Anwendungen erfolgen, welche die Abläufe für die Schüler*innen und die Lehrkräfte zusätzlich vereinfachen.

„Die Corona-Krise hat allen noch einmal drastisch vor Augen geführt, wie dringend wir moderne Technik für die Schulen, aber auch die Schüler*innen brauchen. Sie hilft nicht nur beim Lernen auf Distanz, sondern auch im täglichen Präsenzunterricht durch bessere Kommunikation, transparente Ablage der Unterlagen und vereinfachte Zusammenarbeit im Kollegium“, fasst es Burkhard Pöhler, Leiter des Projektes ‚Lernstatt Paderborn‘ bei der Stadt, zusammen.

Ein neues Angebot der Lernstatt, welches nun zunächst in acht Pilotschulen erprobt wird, ist die Plattform „Microsoft Teams“. Sie bietet nicht nur ein Video-Konferenz-Tool, sondern ist eine verbreitete Softwarelösung zur digitalen Zusammenarbeit mit Chats, Online-Gruppenarbeit und gemeinsamer Dokumentenablage. „Microsoft Office 365 und Teams führen viele bislang getrennte Einzelfunktionen zusammen und funktionieren auf einem breiten Spektrum an Endgeräten.“, schildert Pöhler die Produktauswahl. Zudem sei die Version der Software explizit auf den Schulgebrauch abgestimmt. Umgesetzt wird das Projekt gemeinsam mit den in Paderborn beheimateten IT-Unternehmen aXon GmbH und Net at Work GmbH.

„Unser Projekt ‚Lernstatt Paderborn‘ ist bundesweit ein überaus erfolgreiches Leuchtturm-Projekt für die digitale Schule, von dem Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern gemeinsam profitieren“, sagt Bürgermeister Michael Dreier. „Die Lernstatt wollen wir stetig weiterentwickeln und an die Bedarfe anpassen und freuen uns über die Unterstützung durch die Expertise zweier lokaler Unternehmen.“

Während an Grundschulen zunächst nur das Lehrerkollegium die neue Plattform nutzen wird, ist für die weiterführenden Schulen auch die Nutzung durch die Schüler*innen geplant. Hierfür wurde durch die „Lernstatt“ bereits eine gute Ausgangsbasis geschaffen: Alle Lehrräume sind mit moderner Präsentationstechnik ausgestattet. Derzeit sind bereits 2000 Tablets im Einsatz, 6500 weitere werden über den Digitalpakt angeschafft. Auch haben sämtliche Schüler*innen und Lehrkräfte bereits eine eigene E-Mail-Adresse, die selbst bei einem Schulwechsel weiterbesteht. Für die verschiedenen Jahrgänge, Klassen und Kurse werden nun Teams auf der Plattform angelegt, über welche die Nachrichten, Lehrmaterial und Aufgaben verteilt, Fragen beantwortet und bedarfsweise auch Online-Unterricht per Video-Konferenz durchgeführt werden kann. Personenbezogene Daten, wie beispielsweise Zensuren oder Klassenbucheinträge, werden hier selbstverständlich nicht veröffentlicht.

„Aus der sicheren Umgebung der Lernstatt heraus ermöglicht uns Teams am THEO ein prozessuales Lernen und Arbeiten, in dem deutlich stärker individuelle Lernwege eröffnet werden können, als es bisher in einer reinen analogen Lernumgebung möglich war.

Wir sehen Teams bei uns am Gymnasium als nächsten Schritt in dem seit 2017 konsequent verfolgten Schulentwicklungsprozess, der die Zusammenarbeit aller an Schule Beteiligten einfordert und nachhaltig stärkt“, so Nicole Michaelis, Schulleiterin des Gymnasium Theodorianum.

Die Projektpartner haben sich das Ziel gesetzt, dass, im Anschluss an die aktuell laufende Pilotierung mit acht verschiedenen Schulen (Gymnasien Theodorianum, Schloß Neuhaus und Pelizaeus, Gesamtschulen Heinz Nixdorf und Paderborn-Elsen, Hauptschule Mastbruch, Grundschulen Sande und Thune), nach den Herbstferien auch alle restlichen der 35 Schulen ausgestattet werden können. Dazu wird derzeit ein Starterpaket entwickelt, mit dem die neu teilnehmenden Schulen schnell einsteigen können und sofort von den Erfahrungen der Pilotschulen profitieren können.

„Die Digitalisierung der Schulen in Paderborn ist uns eine Herzensangelegenheit. Unsere Erfahrung zeigt, dass es weniger um die Technologie an sich geht, sondern vorrangig darum, im Dialog mit den späteren Nutzern die richtigen Anwendungsfälle zu identifizieren und die Nutzer mit den Effizienz- und Qualitätsgewinnen zu begeistern.“, sagt Uwe Ulbrich, Geschäftsführer bei Net at Work.

Die konkrete Umsetzung an den jeweiligen Schulen koordinieren aXon und Net at Work, während die „Lernstatt“ gemeinsam mit dem IT-Partner OWL-IT die langfristige Betreuung übernehmen. Im Fokus aller Beteiligten stehen, neben den Verbesserungen durch die Plattform, auch die strikte Einhaltung des Datenschutzes. Dazu wurden gemeinsam die notwendigen Richtlinien zum Datenschutz und zur Governance unter Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten erarbeitet.

„Moderne Zusammenarbeit ist für uns ein Leidenschaftsthema. Es begeistert, unsere Expertise in den Schulen unserer Stadt einbringen zu können. Klasse, dass in unserer Stadt digitale Konzepte für Schulen einen so hohen Stellenwert haben“, ergänzt Adelhard Türling, Geschäftsführer bei aXon.

Von 2015 bis jetzt wurden bereits 8 Millionen Euro in die „Lernstatt Paderborn“ investiert, der laufende Betrieb kostet 1,2 Millionen Euro. Es bestehen etwa 17 000 Schülerkonten und 2000 Lehrerkonten, welche mit Mail, Datenspeicher und Datenablagen für Gruppen verbunden sind. Neben der Möglichkeit zum individuellen und kooperativen Arbeiten der Schüler*innen, bietet die Lernstatt den Lehrer*innen Fortbildungen über Webinare.