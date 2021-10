Marlies Obalski liest spukhafte Geschichten

Bad Oeynhausen. Am Mittwoch 20. Oktober, 19.30 Uhr lädt das Deutsche Märchen- und Wesersagenmuseum, Am Kurpark 3, im Rahmen der 29. Bad Oeynhausener Märchentage zu einer Lesung mit Marlies Obalski ein. Unter dem Motto „Die Kormorane von Ut-Röst“ wird sie Volksmärchen und Geschichten von Geistern der Anderswelt vorlesen. Die ehemalige Museumsleiterin Dr. Hanna Dose führt in das Thema ein und kommentiert die Geschichten. Der Förderkreis Märchenmuseum lädt in der Pause zu einem Umtrunk ein.

Hanna Dose weiß: „Märchen erzählen von allen Facetten menschlichen Lebens, von den glücklichen Momenten ebenso wie von den schwierigen, traurigen und unheimlichen. Als unheimlich erscheint häufig das, was man sich nicht erklären kann, was man nicht sieht und das doch irgendwie da ist. Unheimlich bis bedrohlich werden kann aber auch das, was man aus Mutwillen heraufbeschwört und einem dann entgleitet.“

An diesem Geist(er)reichen Abend stehen spukhafte Märchen und Geschichten auf dem Programm. Zum einen spielen die unterschiedlichen, aus der Volksüberlieferung bekannten Gestalten der Anderswelt wie Klabautermänner, Hausgeister, Teufel und Wiedergänger eine Rolle, zum andern wird aber auch davon erzählt, wie Menschen Geister heraufbeschwören, die sich dann verselbständigen und ihre Erzeuger bedrängen.

Eine verbindliche Anmeldung im Museum ist erforderlich: Tel. 05731/143410 oder Mail: museum@badoeynhausen.de. Es gilt die 3G-Regelung.

Foto (Hanna Dose): Marlies Obalski

