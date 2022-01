Die hybride EK LIVE findet in jedem Fall statt!

Bielefeld. Während große Publikumsmessen mit mehr als 750 Besucherinnen und Besuchern je Tag in NordrheinWestfalen vorerst bis Ende Januar von der Landesregierung abgesagt wurden, bleiben reine Fachmessen von dieser Verordnung aktuell unberührt. Für die EK LIVE bedeutet das: Die Frühjahrsmesse der EK/servicegroup findet vom 19. bis 21. Januar 2022 statt. Als Hybridmesse vor Ort und digital oder, falls die Bedingungen eine Präsenzmesse kurzfristig doch nicht zulassen, als reine Digitalmesse.

Die Bielefelder bereiten sich entsprechend nach allen Regeln der geltenden Corona-Schutzverordnung auf ihre erste große Messe des Jahres 2022 vor. „Niemand betritt unsere Ausstellungshallen, der nicht angemeldet, geimpft oder genesen und zusätzlich geboostert oder tagesaktuell getestet ist“, macht der EK Messeverantwortliche Daniel Kullmann unmissverständlich klar.

Zur unkomplizierten Durchführung der Tests, die natürlich auch schon vor der Abfahrt oder bei anderen ausgewiesenen Stellen in Bielefeld absolviert werden können, stehen während der gesamten Messelaufzeit zwei Teststationen des DRK auf dem Parkplatz der EK Messe zur Verfügung. Die Besucherzahl an den drei Messetagen ist auf insgesamt 2.000 Händler begrenzt, damit bleiben die Infektionsrisiken gleichermaßen im gesetzlichen und denkbar sichersten Rahmen. „Die 2GPlus-Regel schafft in Verbindung mit der konsequenten Umsetzung unseres bewährten Hygiene- und Infektionsschutzgesetzes die besten Voraussetzungen für eine sichere Präsenz-Veranstaltung in Bielefeld“, so Kullmann.

Wer den Weg nach Ostwestfalen aus welchen Gründen auch immer nicht antreten will, kommt bei dieser Messe dennoch auf seine Kosten. Auf der Digitalplattform der EK LIVE präsentieren die gut 230 teilnehmenden Aussteller und die EK selbst alle Messeleistungen. Neben dem EK Lagersortiment können dabei als Premiere auch die ZR-Sortimente einiger Industriepartner digital geordert werden.

Und das erwartet die Fachbesucher u. a.:

Gut 250 Spitzenmarken mit Neuheiten und Bestsellern wie Bosch, Dr. Oetker, Gefu, Jura. Leifheit, Miele, Profino, Rösle, Samsung, Siemens, Victorinox, WMF oder Zwilling. Dazu kommen über 20 Neuaussteller und kreative Start-Ups.

Starke Markenstore- und Flächenkonzepte, auch zum Messeschwerpunkt Nachhaltigkeit z. B. mit der neuen Sonderfläche GreenChange im Geschäftsfeld EK Fashion.

Top-Konditionen, u. a. im EK Lagersortiment. Hier hat EK vor dem Hintergrund von Lieferengpässen Ware in größerem Umfang für die Handelspartner gesichert.

Sonderflächen aus dem Lagerbereich mit Top-Sellern für das Frühjahrsgeschäft, Trendartikeln oder Sortimenten neuer Lagerlieferanten.

Die zeitgleich in Bielefeld stattfindenden EK Fashion Ordertage mit exklusiven Eigenmarken-Kollektionen für die kommende Herbst-/Winter-Saison. Entsprechende Alternativen bieten hier die Ordertage in Salzburg (25.01.2022) und Mannheim (27.-28.01.2022). Anmeldung auch hier unter www.ek-messen.de.

Eine Vielzahl digitaler Leistungen wie den neuen, zentral gesteuerten Happy Baby Kundennewsletter, die 360-Grad-

Tour durch die Geschäfte, das „Window Shopping“ auf der Mehrbranchenplattform compravo, eine neue InstagramSchulung u. v. m.

Das neue Ladenbau-Kompetenz-Zentrum mit dem erweiterten electroplus Mustershop und allen EK Ladenbau-Dienstleistern an einem zentralen Ort.

Wer stationär und/oder digital dabei sein will: Anmeldung unter www.ek-messen.de.

EK LIVE Frühjahrsmesse 2022 in Bielefeld

bis 21. Januar 2022 – vor Ort + digital

Mittwoch, 19.01. 09:00 – 18:00 Uhr

Donnerstag, 20.01. 09:00 – 18:00 Uhr

Freitag, 21.01. 09:00 – 15:00 Uhr

EK Fashion Ordertage

Bielefeld (19.-21.01.2022 – vor Ort und digital)

Salzburg (25.01.2022 – vor Ort)

Mannheim (27.-28.01.2022 – vor Ort)