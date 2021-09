Deutschrap, Tanztheater und Geschichte: Herbstferiencamps für Jugendliche

Online-Anmeldung ab sofort möglich

Bielefeld. Nach langen Schultagen bleibt oft wenig Zeit, die eigenen Interessen zu vertiefen und neue Erfahrungen zu sammeln. Die Ferien aber sind eine gute Gelegenheit dafür. Deshalb bietet die Bielefelder Bildungsstätte Haus Neuland im Herbst mehrere Feriencamps für Jugendliche an. Die Themen sind so unterschiedlich wie die persönlichen Interessen: Sie reichen von Deutschrap über Tanz bis hin zur Beschäftigung mit der Zeit des Nationalsozialismus.

Die Feriencamps dauern fünf bzw. sechs Tage und finden – unter Einhaltung der gültigen Corona-Schutzverordnung – im Haus Neuland in Sennestadt statt. Übernachtung, Verpflegung, pädagogisches Programm und Freizeitbetreuung sind im Paket enthalten. Die Online-Anmeldung ist ab sofort freigeschaltet: www.haus-neuland.de (> Seminare > Jugendbildung und Klassenfahrten > Feriencamps)

RealTalk-Feriencamp: Deutschrap – Money, Bitches, Balenciaga?

Was bedeutet Rap für Jugendliche? Welche Rapper feiern sie? Welche Themen sprechen sie an, und warum? Gemeinsam mit einem Profi-Rapper fragen die Jugendlichen nach den Wurzeln, Themen und Kritikpunkten des Deutschrap. Sie drehen ein eigenes Reactionvideo zu ihrem Lieblingssong oder nehmen mit dem Rapper ihren eigenen Song auf. Das Feriencamp wird im Rahmen des Projekts „#HEIMAT reloaded – Kampagnen für eine lebendige Zivilgesellschaft“ gefördert. Das Deutschrap-Feriencamp richtet sich an Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren und findet von Montag bis Freitag, 18.-22. Oktober 2021, im Haus Neuland statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Tanztheaterworkshop: GLÜCK gehabt

Jeder Mensch kann tanzen. Zum Tanzen brauchen wir nur unseren Körper. Im Tanztheaterworkshop entdecken die teilnehmenden Jugendlichen ihren Körper als Instrument. Das Thema: Wer oder was macht uns glücklich? Sind wir „nur“ zufrieden oder ist es wirklich das wahre Glück, was wir fühlen? Gemeinsam mit der Referentin entwickeln die Jugendlichen Tanzsequenzen zu diesen Fragen und bringen sie auf die Bühne – basierend auf eigenen Erfahrungen, Ideen und Träumen. Der Tanztheaterworkshop dauert von Montag bis Freitag, 18.-22. Oktober 2021, und richtet sich an Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren. Die Teilnahme kostet pro Person 50 Euro. Der Workshop wird durch das Aufholpaket der Bundesregierung gefördert.

MyHistoryMap OWL: Vergangenheit erfahren – Zusammenhänge verstehen – Zukunft gestalten

Was ist in der Zeit des Nationalsozialismus in Ostwestfalen-Lippe passiert? Was müssen wir tun, damit sich Derartiges niemals wiederholt? Wie sehen Diskriminierung und Rassismus heute aus? Beim Herbstferiencamp gehen die Teilnehmenden diesen Fragen nach. Exkursionen führen die Jugendlichen zu Orten mit NS-Vergangenheit in OWL, wo sie mit Expert:innen diskutieren können. Zum Abschluss wird ein eigenes Video oder ein eigener Podcast zum Erinnerungsort erstellt. Das Feriencamp „MyHistoryMap OWL“ findet von Montag bis Samstag, 18.-23. Oktober 2021, im Haus Neuland statt. Jugendliche zwischen 14 Jahren und 17 Jahren sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Die Teilnahme kostet pro Person 60 Euro. Der Workshop wird durch das Aufholpaket der Bundesregierung gefördert.