Deutschlands erstes digitales Ausbildungsfestival startet in OWL

„Next Level Azubi-Festival 2021“: Internetportal jetzt für regionale Unternehmen freigeschaltet

Bielefeld/OWL. Das erste virtuelle Ausbildungsfestival inklusive Ausbildungsmesse kommt aus Ostwestfalen-Lippe. Das innovative Angebot für Schülerinnen und Schüler geht vom 29. Januar bis 05. Februar 2021 an den Start. Ab sofort können interessierte Unternehmen der Region einen Messestand auf dem virtuellen Festival-Gelände buchen.

Deutschlands Berufsorientierung wird digital. Als Pilot aus OWL und für OWL feiert ein neuartiges Konzept mit dem Titel „Next Level Azubi-Festival 2021“ in diesen Tagen Premiere. Das Angebot richtet sich mit seiner siebentägigen Ausbildungsmesse inklusive dreitägigem Festival speziell an die Zielgruppe „Generation Z“. Betrieben gibt die Plattform eine zeitgemäße Möglichkeit, den Nachwuchs anzuwerben.

Für den Gründer Tobias Busche und sein Team geht die Entwicklung von Next Level OWL über das Angebot bestehender Jobmessen weit hinaus. Tobias Busch: „Unternehmer sind in diesen Zeiten gefordert, ihre Ansprache an potenzielle Auszubildende neu zu denken. Dafür haben wir zeitnah eine ideale Plattform geschaffen. Sie bietet Jugendlichen interaktive Praxis-Erfahrungen und ansässigen Betrieben und Unternehmen viel Raum zur Selbstdarstellung.“

Auskunft über Ausbildung und Praktika: zielgruppengerecht und aus erster Hand

Doch wie gelingt von bisherigen realen Messehallen der Sprung in virtuelle Welten? Zwei Bereiche (Wald und Stadt) sind bei Next Level mit interaktiven Games kombinierbar. Der Einblick in bestimmte Unternehmensfelder wird durch 3D-Räume gegeben, in denen es für die Jugendlichen berufsspezifische Aufgaben zu lösen gilt. Zusätzlich können Personalverantwortliche der Unternehmen und Azubis den Schülerinnen und Schülern einen persönlichen Einblick in die Unternehmen und deren Angebote bieten.

Den Live-Charakter liefern national und international bekannte Musiker, Comedians und Influencer. Das Highlight für die junge Zielgruppe: Drei Tage werden bekannte Musik Acts, Comedians und Influencer live aus der Cultura in Rietberg auf das Portal gestreamt. Musikrichtungen und Interessengebiete der Generation Z garantieren den beteiligten Unternehmen das Erreichen einer Schülerschaft im Alter von 13 bis 20 Jahren. Ein Amateur eSports Event sowie Gewinnspiele mit hochwertigen Preisen (Führerscheine, Sprachreisen, Elektronik-Geräte etc.) runden das Festival-Programm ab. Alle Schülerinnen und Schüler aus OWL erhalten über eine eigene Registrierungsnummer kostenlosen Zugang zu allen Veranstaltungen.

„Next Level ist ein wichtiger Schritt zu mehr Flexibilität und Souveränität bei der Nachwuchsgewinnung insbesondere kleiner und mittelständischer Unternehmen in Pandemie-Zeiten. Es soll sich zum zukunftsweisenden Modell entwickeln, um auf spannende und digital-gestützte Weise den Kontakt von Unternehmen zu potenziellen Auszubildenden zu ermöglichen. Nach der gelungenen Premiere in OWL soll das Festival-Konzept bundesweit Fuß fassen“, erklärt Tobias Busche.

Über 200 Ausbildungsbetriebe können sich als Ausstellende auf der neuen digitalen Azubi-Plattform präsentieren. Nach dem Baustein-Prinzip wählen sie aus unterschiedlichen Messepaketen aus. Noch bis 30. November 2020 gibt es zehn Prozent Rabatt auf die Buchung eines siebentägigen Messestandes. Zusätzlich erhält jedes Unternehmen eine Premium-Stellenanzeige und ein Premium-Unternehmensprofil bis zum Ende der Messe auf dem dazugehörigen Online-Stellenportal.

Registrierung für die Schüler aus OWL – für Messe und Festival – ist ab Dezember/ Januar möglich. Kartenverkauf für das Festival – für deutschlandweit Musikbegeisterte – ab Ende November/ Anfang Dezember.

Weitere Informationen telefonisch unter 0521 – 1 24 90 54 – 0 bei Andrea Rabe oder unter:

https://www.next-level-owl.de/ausbildungsfestival/

Zur Anmeldung für Unternehmen geht es hier:

https://www.next-level-owl.de/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/Anmeldung_Stand_AzubiFestival-1.pdf