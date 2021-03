Detmolder Kammerorchester sagt 2. Abonnementkonzert ab

Nachholtermin in der kommenden Saison

Detmold. Aufgrund des bundesweiten Beschlusses weiter geltender Corona-Einschränkungen sowie der ungewissen Entwicklung für die kommenden Wochen und der damit einhergehenden schwierigen Planbarkeit der Probenarbeit sagt das Detmolder Kammerorchester (DKO) sein für Dienstag, 23. März vorgesehenes Abonnementkonzert ab. Es handelt sich hierbei um den Nachholtermin der eigentlich bereits für den 1. Dezember geplanten Veranstaltung.

In Absprache mit Alexander Sitkovetsky, den das DKO sowohl für die Musikalische Leitung als auch für den Violin-Solopart im 2. Abonnementkonzert hatte gewinnen können, steht bereits fest, dass das Konzert in der kommenden Spielzeit mit identischem Programm nachgeholt wird. Über den weiteren Verlauf der Saison inklusive der noch verbleibenden Abonnementskonzerte informiert das DKO rechtzeitig. Abonnenten werden per Post benachrichtigt.

Für den Moment, ab dem das DKO seine Besucher wieder zu Live-Konzerten begrüßen darf, liegt ein ausgefeiltes Sicherheits- und Hygienekonzept bereit.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.detmolder-kammerorchester.de.