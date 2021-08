Der neue Winterkatalog ist da!

Beim Sportbund geht es wieder los!

Ostwestfalen.Lippe. Der neue Winterkatalog 21/22 ist soeben erschienen und gerade nach diesen turbulenten Zeiten wächst der Wunsch nach Urlaub. Der Anmeldestart für die Winterreisen beim Sportbund ist am Dienstag, 17. August ab 14 Uhr unter www.sportbund-reisen.de

Beliebte Ziele wie der Skitest am Ortler vom 13. bis 18. November oder das Winteropening in Livigno vom 28. November bis 5. Dezember sowie in Nauders vom 11. bis 18. Dezember werden wieder angeboten.

Natürlich findet man im Winterkatalog auch die Wellness Woche vom 28. Januar bis 6. Februar in Ratschings mit Alpinski- und Skilanglaufkursen sowie Winter- und Schneeschuhwanderungen und auch die Alpinskireisen zum Reschenpass, nach Nauders, vom 21. bis 30. Januar sowie vom 11. bis 20. Februar stehen im Programm.

Für Familien mit Kindern werden auch viele Skireisen angeboten. In den Weihnachtsferien geht es nach Obertauern, Zauchensee und Wenns im Pitztal. In den Osterferien kommen auch noch Livigno, Reschenpass, Kaprun, Kronplatz und der Arlberg dazu.

Für Jugendliche stehen Obertauern, Zauchensee und Jerzens im Pitztal auch wieder im Skikatalog.

Das passende Wintersportangebot für alle, egal ob Alpinski, Skilanglauf, Snowboard, Schneeschuh- oder Winterwandern, denn gemeinsame Aktivitäten in der Gruppe machen einfach am meisten Spaß, egal ob als Single, zu zweit oder mit mehreren.

Weitere Informationen, sowie der kostenlose Winterkatalog, erhält man unter Tel. 0521 5251510 sowie unter info@sportbund-reisen.de