Der kleine Urlaub zwischendurch – Wandern mit dem Sportbund!

Bielefeld. Wandern in Corona Zeiten ist beim Sportbund wieder möglich, denn Bewegung an der frischen Luft hält fit und stärkt das Immunsystem! Nach guter Vorbereitung, denn die Gesundheit und Sicherheit steht beim Sportbund natürlich an erster Stelle, geht es mit geänderten Regeln weiter, aber der Spaß am Wandern bleibt natürlich dabei bestehen.

Wer Lust auf eine kleine Auszeit hat, der kann noch an folgenden Wanderungen teilnehmen:

Am 17. August geht’s ins Dornberger Land. Treffpunkt ist an der Stadtbahn Haltestelle Lohmannshof. Am 7. September heißt die Wanderung Klosterruine und noch viel mehr. Treffpunkt ist an der Stadtbahn Haltestelle Friedrich-List-Straße. Am 19. Oktober ist das Thema der Wanderung Außer Theesen nichts gewesen. Treffpunkt ist an der Haltestelle Babenhausen-Süd. Alle Wanderungen starten um 14 Uhr und dauern zwischen zwei und drei Stunden und finden auf besonders reizvollen und zumeist gut zu begehenden, manchmal auch etwas hügeligen Bielefelder Wegen statt.

Die erste Etappe des Rothaarsteigs, von Brilon nach Bruchhausen, findet am Samstag, 28. August statt. Treffpunkt ist um 7.40 Uhr am Hauptbahnhof Bielefeld.

Wandern vom Haller Gerry-Weber-Stadion bis in die Bielefelder Innenstadt kann man am Sonntag, 29. August. Treffpunkt ist um 9.50 Uhr am Hauptbahnhof Bielefeld.

Eine Nachtwanderung in den Teutoburger Wald findet für Erwachsene und Familien mit Kindern ab 10 Jahre am Samstag, 16. Oktober statt. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr an der Stadtbahn Haltestelle Linie 4 Lohmannshof.

Die 5. Etappe des Hermannweges, von Borgholzhausen nach Bielefeld, wird am Samstag,16. Oktober angeboten. Treffpunkt ist um 7.40 Uhr am Hauptbahnhof Bielefeld.

Restplätze gibt es auch noch bei der Wanderreise am Rennsteig vom 21. bis 26. August, bei der Wanderreise in den Bayerischen Wald vom 19 bis 26. September sowie in den Tannheimer Bergen vom 26. September bis 3. Oktober.

Weitere Informationen sowie Anmeldungen unter 0521 5251510 oder unter www.sportbund-bielefeld.de