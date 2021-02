Der Frühling kommt! Kinder malen für Senior*innen Bielefelder Bürgerstiftung ruft zur Mal-Aktion auf

Einsendeschluss ist der 05. März 2021!

Bielefeld. Ihr habt Langeweile zu Hause, dürft Euch nur mit wenigen Freunden treffen und noch nicht oder nur teilweise in die Kita oder Schule? Dann ist jetzt Zeit für kreative Ideen & ganz viel Post!

Vielleicht habt Ihr Eure Omas und Opas in den letzten Wochen wegen der Corona-Pandemie nicht sehen dürfen? Bei vielen alten Menschen, die in Seniorenheimen wohnen oder alleine leben, ist das genauso. Die Senior*innen in den Einrichtungen sind bereits geimpft, dennoch gelten dort nach wie vor strenge Besuchsregeln.

Viele alte Menschen haben den Impftermin noch vor sich und müssen bis dahin weiterhin sehr vorsichtig sein. Wir möchten ihnen eine Freude machen und dazu brauchen wir Euch!

Setzt euch an die Maltische und malt ein buntes Frühlingsbild! Das Bild darf höchstens eine DIN-A-4-Seite groß sein. Ihr könnt es auch bekleben oder einen Gruß dazu schreiben.

Wir sammeln die Bilder und verteilen sie dann an Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Auch ambulante Pflegedienste werden mit den Kunstwerken versorgt, damit sie Eure Frühlingsgrüße ihren Patient*innen bei Hausbesuchen aushändigen können.

Damit alles kontaktlos läuft, schickt bitte Euer Bild in einem großen Umschlag per Post an die Bielefelder Bürgerstiftung, Elsa-Brändström-Str. 7, 33602 Bielefeld. Bitte schreibt auf Euren Umschlag das Stichwort „Frühling“.

Rückfragen zur Mal-Aktion beantwortet die Bürgerstiftung gerne unter Tel: 0521/5574350.

Die schönsten Bilder werden auf unserer Homepage veröffentlicht.