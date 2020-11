Den Übergang Schule-Beruf erfolgreich mitgestalten

Hüllhorst. Und nach der Schule? Wenn es um die berufliche Zukunft geht, sind die eigenen Eltern wichtige Ansprechpartner und Berater für ihre fast erwachsenen Kinder. Ein Webinar am 26. November gibt Müttern und Vätern jetzt Tipps und Handlungsempfehlungen, wie sie bei der Berufsfindung unterstützen können und bietet Raum zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Veranstalter ist die AUBI-plus GmbH; die Teilnahme ist kostenfrei. Regelmäßig heben Jugendstudien die Bedeutung von Gesprächen mit den Eltern als viel genutzte und hilfreiche Informationsquelle bei der Berufsfindung hervor. So geben in der letzten McDonald’s Ausbildungsstudie 89 Prozent der befragten Jugendlichen an, dass sie mit ihren Eltern gesprochen haben, um sich über berufliche Möglichkeiten zu informieren; für 56 Prozent waren diese Gespräche besonders hilfreich.

„In dieser bedeutsamen Rolle möchten wir Mütter und Väter unterstützen, ihnen Tipps und Handlungsempfehlungen für die Berufsfindung geben sowie Chancen und Möglichkeiten aufzeigen, die eine betriebliche Ausbildung heute eröffnet“, sagt Katharina Güler von AUBI-plus. Welche Qualifikationen sind hier in der Region gefragt? Welche Medien und Informationen können zur Berufsorientierung genutzt werden? Und wie geht man das Gespräch mit Tochter oder Sohn am besten an? „Zu diesen und weiteren Fragen möchten wir uns austauschen. Besonders freut mich, dass wir Carola Buschmann als Interviewpartnerin gewinnen konnten. Sie ist Ausbilderin und Mutter und kennt daher die Herausforderungen sowohl im betrieblichen als auch im privaten Umfeld sehr gut“, so Güler. Das Eltern-Webinar findet am 26. November 2020 in der Zeit von 18:00 bis 19:30 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Selbstverständlich sind die Jugendlichen selbst sowie Interessierte ebenfalls herzlich willkommen! Anmeldung und weitere Informationen auf https://www.aubi-plus.de/veranstaltungen/webinar-raus-aus-der-schule/

